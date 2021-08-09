Дым от якутских пожаров не мешает работе красноярских камер видеофиксации Фото: Мария ЛЕНЦ

Одним красноярцам дым от лесных пожаров в Якутии, который окутал краевой центр, приносит лишь одни проблемы: першение в горле, слабость и головную боль. Другим, напротив, ситуация только приподнимает настроение – мы говорим об автомобилистах. Многие красноярцы уверены, что если на дорогах плохая видимость и приходится буквально ползти и всматриваться вперед, нет ли поблизости впередиидущей машины, особенно в ночное и утреннее время, то и их вряд ли увидит «большой брат» в лице камер видеофиксации.

Тем более, что три года назад ГИБДД России официально разослал в свои региональные отделения указания, где четко прописала: не засчитывать нарушения ПДД, зафиксированные камерами во время плохих погодных условий или при ряде других факторов. В числе таких факторов сильный дождь или туман, а еще к ним можно отнести и дым от лесных пожаров. Все это, по мнению дорожных полицейских, мешает получить качественную фотографию. Но, как рассказали красноярские сотрудники ГИБДД, нашим автомобилистам обольщаться на этот счет не стоит. За это время технологии по выявлению правонарушителей на дорогах ушли далеко вперед.

- Мы спешим успокоить наших автовладельцев, что все камеры у нас работают в штатном режиме и для современной техники такой уровень смога или тумана не является помехой для фиксаций правонарушений. А вот о чем, действительно, стоит водителям побеспокоиться - это о соблюдении дистанции между движущимся впереди автомобилем и выбирать оптимальную скорость, которая позволит контролировать автомобиль даже в условиях сниженной видимости, - рассказала «Комсомольской правде»- Красноярск сотрудник УГИБДД Красноярского края Екатерина Корчагина.