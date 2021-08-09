Подготовка к 200-летию Минусинска: что сделано, что предстоит

Рабочее совещание на Соборной площади Минусинска. Фото: КОФМАН Вадим

На прошлой неделе Александр Усс побывал в рабочей поездке в Минусинске. Как идет подготовка южной столицы к 200-летию? На какие детали обратил внимание Губернатор края Александр Усс? Какая семья представит наш край на российском конкурсе «Семья года - 2021»? Какие помидоры нынче в тренде?

Все ответы - в репортаже «Комсомолки».

Рабочие поездки на юг края в календаре Александра Усса стоят часто. Особое внимание к юбилею Минусинска, который будет в 2023 году.

Подготовка - под личным контролем губернатора. Много разноплановых задач, много ведомств нужно объединять.

Это и экологическое вопросы, и дороги, и расчистка русла реки, и большая стройка – 27 исторических зданий планируется привести в порядок. Дистанционные совещания идут постоянно, но на определенных этапах Александр Усс предпочитает личный контроль: посмотреть, как идут работы, узнать о проблемах, вместе подумать над решениями, не затягивая, не теряя времени.

Рабочее совещание с участием губернатора проходит на Соборной площади. Она станет главным местом празднования, поэтому преобразиться должно все пространство этого исторического места.

Руководитель краевого управления капитального строительства Михаил Рабушко и глава Минусинска Андрей Первухин в подробностях докладывают губернатору о реставрации каждого из 8 зданий у Соборной площади.

Работы уже идут на четырёх объектах, два из них должны быть готовы этой осенью.

Александр Усс хорошо знаком с процессом реставрации объектов культурного наследия, задает вопросы по каждому зданию: насколько и почему выросла смета? Можно ли ускорить бумажную работу, сократить время на проектирование, с нормативного на реальное? Надежный ли подрядчик, есть ли у края опыт сотрудничества? Что будет происходить внутри зданий?

На Соборной площади Минусинска приведут в порядок восемь зданий. Фото: КОФМАН Вадим

- Если заходим на объект, возможно, там необходим и косметический ремонт, который все равно у вас запланирован через 3-5 лет, - говорит губернатор. - Подумайте, возможно, имеет смысл, к примеру, в этом здании, в библиотеке, сделать какую-то историческую реконструкцию, хотя бы в одном помещении.

Совещание – неформальное. Губернатор обращает внимание на малейшие детали, напоминает, что все должно быть продумано, «в обустройстве знаковых мест нет мелочей». Глава региона отмечает, что у главного городского пространства должен быть единый вид. При этом необходимо вписать историю в современность.

- Что будет с опорами освещения, проводами? Эти фонарные столбы останутся? Мебель на площади обновится? Можно ли вместо брусчатки использовать плитняк? Точно ли стелы площади вписываются в проект? Как будут выглядеть жилые дома и магазины напротив? – уточняет губернатор.

Ответы есть, но не все они устраивают главу региона. Все пространство Соборной площади должно быть гармоничным, в едином стилистическом решении. Минусинск должен обновиться, но остаться самобытным.

- Есть профессионалы, пусть еще раз все изучат, - настойчиво просит губернатор.

Александр Усс уверен, что 200-летие Минусинска – это возможность сделать южную столицу края качественно другим городом:

- Речь не только о реконструкции объектов культурного наследия, но и о повышении общей культуры улиц, вывесок, фасадов частных домов, рекламы и многого другого. Сейчас необходимо обеспечить качественное и быстрое проектирование, заключение контрактов. Во второй половине сентября мы подведем итоги строительного сезона и определим дополнительные источники финансирования, чтобы следующий строительный сезон был практически финишным.

«Вы открыли для меня новый мир!»

Юбилейный город – это не только отреставрированные фасады. Это люди, которые здесь живут, его душа и магнит, уникальные, увлеченные.

Губернатор это понимает и всегда, когда есть возможность, находит время заехать в гости.

В нынешней поездке это получилось.

Наталья Щербинина занимается помидорами 39 лет Фото: Майя ЕРШОВА

Супруги Наталья и Юрий Щербинины живут на улице со знаковым названием Российская в микрорайоне «Береговой». 26 лет назад семья учителей переехала с Байкала в Минусинск и осталась. Времена были непростые, из педагогики пришлось уйти в бизнес, построили дом на земле, растили сыновей, потом появилось увлечение, ставшее делом жизни.

На небольшом участке, всего четыре сотки, - настоящая селекционная станция – 83 сорта томатов: и минусинских, и российских, и экзотических из разных стран. А всего в коллекции Натальи более 5000 сортов. Много лет она занимается селекцией, обменивается опытом и семенами с садоводами по всему миру. Есть «микрокрошки» с горошину, есть «гиганты» - высота куста сорта «Покоритель небес» может быть 4 метра, а есть модные помидоры.

Александр Усс и Наталья Щербинина. Фото: КОФМАН Вадим

- Вот, видите, антоциановая коллекция, - Наталья показывает целый ряд фиолетовых и иссиня-черных помидоров. - Да-да, у садоводов тоже есть тренды.

- Вот в этой теплице я экспериментирую, - Наталья приглашает губернатора внутрь. Высокие кусты, гроздья плодов, один к одному, каждый сорт подписан.

- Так это целая лаборатория, - удивляется Александр Викторович и интересуется, сколько времени в день Наталья проводит на участке.

- Мне и 24 часов мало, - смеется героиня и показывает специальное оборудование для «толстячков». – Вот в этой люльке из ткани был участник конкурса «Минусинский чемпион», отдали его уже на конкурс. Вес пока хранится в секрете, но в 2017 году мы заняли второе место с помидором в 1678 граммов – пока наш рекорд.

- Я желаю вам победы в конкурсе! Давно хотел приехать к вам в гости, для меня это большое событие. Вы открыли для меня новый мир, - признается Александр Усс.

Антоциановая коллекция Натальи Щербининой. Фото: КОФМАН Вадим

Это и вправду целый мир. Много труда. Много любви. Когда в этом мире появился интернет, он стал безграничным, а Наталья – звездой. Она окончила курсы компьютерной грамотности по программе «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», сейчас у ее блога о выращивании и селекции томатов более 22 000 подписчиков. Подписывайтесь, интересно!

Кстати, блог занял 3-е место в российском конкурсе личных достижений пенсионеров «Спасибо интернету – 2020» в номинации «Я – интернет-звезда».

Положение звезды и блогера обязывает, у Натальи всегда много гостей и в реальной жизни. Из городов России, из-за границы. Иностранных туристов поражает и огород, и разносолы хозяйки. Это, конечно, соленые помидоры, чипсы из сушеных и сок из свежих томатов, варенье из помидоров и апельсинов, фирменное блюдо – помидоры, фаршированные кальмарами. Специально для читателей «Комсомолки» – смотрите его рецепт на нашем сайте.

О любви, и детях

Последний адрес поездки – село Селиваниха Минусинского района. Здесь живут Павловы, победители регионального этапа российского конкурса «Семья года – 2021» в номинации «Молодая семья».

Алена и Александр воспитывают троих детей – Матвея, Арину и Макара. Молодые, красивые, талантливые, веселые. Александр и Алена работают в Доме культуры Селиванихи. Сутками рядом - и на работе, и дома. Говорят, когда есть любовь, нет проблем – вместе классно.

- Кто тут мой тезка, где спортсмен, где именинница? -

Александр Викторович знакомится с Павловыми и поздравляет со званием лучшей молодой семьи края.

Алене губернатор вручает шикарный букет, детям - книги и наборы к школе, отдельный сюрприз Арине, накануне малышке исполнилось 7 лет, всей творческой семье –синтезатор.

Алена - хозяйка дома. Цветы - от губернатора Фото: Майя ЕРШОВА

Павловы, все пятеро, встречают Александра Усса у ворот нового дома. Переехали в село в пандемию, а теперь и возвращаться в город не хочется, достраивают дом, первый этаж уже готов.

Александр зовет внутрь, показать, что уже построили. Многое делают своими руками. Губернатор не отказывается, видно, что ему интересно.

- Второй этаж решили деревянный сделать? Правильно, дерево – это всегда хорошо, - говорит Александр Викторович.

Дом небольшой, уютный. В детской на стене медали –Матвей занимается Хапкидо, он – трудяга и умница, чемпион России в своей весовой категории.

Александр Викторович с удовольствием рассматривает награды:

- Я тоже занимался немного в студенчестве и дзюдо, и самбо. Но до таких высот не дорос, - губернатор пожимает чемпиону руку.

У Арины медалей пока нет, она несет губернатору своего плюшевого дельфина.

- Смотрите, он как настоящий!

Арина показывает Александру Уссу любимую игрушку Фото: Майя ЕРШОВА

Матвей - чемпион России по хапкидо в своей возрастной категории. Фото: КОФМАН Вадим

Родители смеются, видно, что они гордятся детьми, с удовольствием их растят, очень любят свою семью и друга друга. Мечтают о новых победах, путешествиях в Москву и к морю, обустроить дом и завести большую собаку.

- Приезжайте к нам через пару лет, будет и дом, и огород с помидорами, - приглашает Алена.

Губернатор желает, чтобы все планы воплотились, мечты сбылись:

Семья Павловых: Александр, Алена, Матвей, Арина и Макар. Фото: КОФМАН Вадим

- Удачи вам и победы в финале конкурса «Семья года – 2021»!

Открытие медиафестиваля

В этой рабочей поездке у губернатора была и почетная миссия. Александр Усс открыл медиафестиваль «Спас на Енисее».

Ставший уже традиционным, фестиваль объединяет журналистов, блогеров, молодежь, юнкоров воскресных школ.

В этом году на журналистский конкурс поступила 551 заявка из 20 регионов России. Победители приехали в Минусинск на церемонию награждения, в программе встречи, лекции, мастер-классы, экскурсии. Отдельным пунктом - знакомство с Минусинском и его людьми, чтобы гости вернулись домой вдохновленными, с фотографиями и рассказами об удивительном южном городке и крае, которые стоит увидеть своими глазами, и 2023 год – самое время для визита.