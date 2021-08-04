«Вася, нам не надо столько мяса!»: кот-страшилище обернул в позорное бегство медведя в лесу

Фото: скриншот с видео

«Ктооо ел из моей чашки?» - как в известной сказке «три медведя», только наоборот. В Якутии (предположительно, видео снято именно там), медведь явился к пикнику семейной компании. Костер, еда, вещи, - все было брошено, люди, судя по звуку мотора за кадром видео, снятого на телефон, бросились к машине. На полянке остался только... кот. Просто кот. Черный беспородный Вася выгнул спину, зашипел так, что сосны задрожали, а шерсть на кончике хвоста встала дыбом – ни дать ни взять, лев! Хозяевам оставалось только снимать на телефон – кто кого?

- Васяяяя, успокойся! Вася лови его! За ним идет. Всё, капец, Вася превратился в медведя. Ничего не боится. Васька, ты посмотри, это же миша! Вася, не надо! Вася, успокойся! Вот это видео! Первая полоса! Васёк, лапой ему по морде! Это капец, полный армагеддон! И не трогает же его. Вася, не надо нам столько мяса! Боже, он не сожрет его надеюсь? Смотри, стоит и все!

Медведь покружил, даже лапой попробовал тяпнуть страшилище – тот все себе с места не двинется. Мишка уже и угрожающе встал, и кору с сосны содрал – мол, счас я тебе, - котяра ни с места. Так и ушел в тайгу, хозяйским пикником не закусив, кота не тронув.

Тут уж хозяева расхохотались:

- Вот Вася! А ты его... за обои ругаешь!

И правда, браво, Вася! Первая полоса!

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