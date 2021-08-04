Добраться автобусом – еще легче: Восточный вход на Столбы в Красноярске стал доступнее для туристов

Национальный парк Столбы (Восточный вход) станет доступнее для туристов без машин. Фото: Ася ЖУКОВА

Замечательная новость для «бесколесных» туристов: теперь попасть автобусом в национальный парк Столбы под Красноярском (а именно к его Восточному входу) станет гораздо проще. Конечную остановку 37-маршрута перенесли к оздоровительному комплексу «Гренада», сообщили в пресс-службе городской администрации.

Там оборудовали разворотную площадку для автобусов, а также парковку для личных автомобилей. А следующая остановка будет прямо у съезда на «грунтовку» к Восточному входу – с улицы Базайской. Согласитесь, удобно?

Конечную 37-го автобуса перенесли гораздо ближе к Восточному входу на Столбы. Фото: администрация Красноярска.

- Теперь ходить на «Восточку» будем гораздо чаще, - поделилась с «Комсомольской правдой – Красноярск» местная жительница Наталья. – Так уж получилось, мы без машины. Раньше, чтобы добраться сюда, нужно было брать такси (а это недешево) или больше километра идти прямо по обочине, уворачиваясь от авто – тротуаров тут пока нет. Возвращаться со Столбов в сумерках или брать с собой детей было элементарно небезопасно. А сейчас – другое дело.

Гранитный карьер - одна из главных местных достопримечательностей. Фото: Ася ЖУКОВА

Кстати, к обустройству удобных подъездов до Восточного входа приступили еще в начале сезона. Что делается? На всей улице Базайской обновляют асфальт, ремонтируют тротуары, прокладывают новые дорожки для пешеходов (от Базайской, 192 до «Восточки»). Кроме того, на новых остановках появится освещение, их оснастят – по всем нормам дорожного движения.

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У Центрального входа на Столбы тоже идет работа. На парковке (Свердовская,140, строение 5) создают дополнительные места для автомобилей. Для безопасного заезда здесь поставят светофор. Новые паркоместа оборудуют и на другой парковке (Свердловская,273/2).

Айда на "Восточку"! Фото: Ася ЖУКОВА

Также «Роев ручей» и Столбы свяжут тротуаром, его уже обустраивают на Свердловской. Асфальтовое покрытие уложат и на улице Сад Крутовского. Все – чтобы доехать и дойти до нацпарка было удобнее и комфортнее.

- Один нюанс: хотелось бы, чтобы до центральных Столбов было больше маршрутов, - просят туристы. – Потому что сейчас добраться до остановки «Турбаза» на автобусе с левобережья (и обратно) очень проблематично. Это можно сделать только на 50-м, поэтому он часто идет переполненным.