«Медаль посвятила первому погибшему тренеру»: в Красноярске встретили серебряного призера Олимпиады в Токио Юлию Зыкову

Юлия Зыкова Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярск вернулась серебряная призёрка Олимпиады в Токио Юлия Зыкова. Спортсменка установила новый олимпийский рекорд по пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки, набрав во время квалификации 1182 балла, и завоевала второе место, уступив сопернице из Швейцарии всего 2 балла.

Фото: ИВАНОВА Диана

Красноярка Юлия Зыкова — воспитанница краевой Академии биатлона. Она трижды брала золото на чемпионате Европы в Осиеске в 2021 году, и один раз серебро в том же состязании. В 2018 в Чханвоне на чемпионате мира девушка завоевала бронзу, а в 2019 году в Минске на европейских играх забрала золото. В этом году она с достоинством выступила на олимпиаде в Токио в стрельбе из малокалиберной винтовки с расстояния 50 метров в трёх положениях, набрав 461,9 баллов. Девушку встретили торжественно: с живой музыкой, приветственными плакатами и близкими.

Фото: ИВАНОВА Диана

- Сейчас эмоции положительнее, чем когда мы в Москву прилетали, - говорит Юлия, - Я очень рада, спасибо всем огромное за поддержку: и всем специалистам, и всем руководителям. Мне очень приятно, что все писали, все звонили, поддерживали, в инстаграме я тоже вижу, как все поздравляют. Спасибо всем огромное. Не удалось занять первое место, поскольку это недоработка. Только недоработка. Видимо, мы не все смогли учесть, потому это очень большой толчок к тому, чтобы развиваться дальше. Чрез три года на олимпиаде вы меня вновь, безусловно, увидите. Мы будем работать.

Фото: ИВАНОВА Диана

Юля рассказала, что сейчас она уйдет в небольшой двухмесячный отпуск. Спортсменка планирует провести много времени с дочерью и сыграть свадьбу со своим тренером по пулевой стрельбе.

Фото: ИВАНОВА Диана

- К тренировкам ближайшие два месяца я не приступлю, сейчас очень много организационных вопросов будем решать, к свадьбе готовиться. Торжество будет в конце сентября. Предложение я получила до олимпиады, еще в начале февраля. Раньше сыграть свадьбу не получилось, поскольку очень большая подготовка, плотный график, хотелось все-таки сосредоточиться. В первые минуты, когда я приеду домой, я обниму свою доченьку, прижму, расцелую ее. Все свои медали я посвящаю разным людям. Первую медаль я посвятила своему тренеру погибшему — Аркадию Михайловичу Рудову. А так своей семье, своей доченьке, которой сейчас 4 года. Во время поездки мы с ней всегда разговариваем по видеосвязи, созваниваемся. Каждый день я стараюсь выйти на связь, а когда не получается, все равно хоть видео какое-то, но присылают мне, спасибо родственникам за это. Перед сбором (сбор у меня был в июле, с 10 июля) моя доченька с бабушкой приезжали в Москву, и мы неделю провели вместе. И тренировались, и отдохнули. Говорят, она смотрела весь финал не отрываясь, и все девочки тоже теперь хотят стрелять, в том числе и доченька моя. С мужем я познакомилась тоже благодаря спорту, это мой тренер, Сергей Круглов, бывший спортсмен. Три года он работал в сборной, вот так мы начали, - рассказала Юля Зыкова журналистам.

Фото: ИВАНОВА Диана

Также Юлию встретил ее отец, Андрей Зыков, вместе с ним в аэропорт приехала и ее младшая сестра. Андрей был немногословен, но все же сообщил, что они долго к этому шли и очень рады. Сейчас в их планах отдохнуть немного, дня 4. Сам он, как и младшая дочь, стрельбой не занимаются – у них свои увлечения. Сначала, как и многие дети, Юля не особо хотела заниматься этим видом спорта, но семья надеялась и верила в нее, и у спортсменки все получилось.

Юля Зыкова не единственная спортсменка из Красноярского края, попавшая на Олимпиаду в Токио. Также за сборную России выступили триатлонисты братья Полянские, к сожалению, не завоевавшие медалей, регбистка Байзат Хаймидова и две представительницы дисциплины «вольная борьба» - Ханум Велиева и Ольга Хорошавцева. Ханум уже вышла из борьбы за медаль, проиграв в ¼ финала, а вот у Ольги есть все шансы стал чемпионкой – её старт начнется 5 августа.

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