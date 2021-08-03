«Мы к этой медали шли 10 лет»: в Красноярск вернулась Юлия Зыкова, олимпийский призер в пулевой стрельбе из винтовки

Павел Ростовцев Фото: ИВАНОВА Диана

Красноярские спортсмены вовсю покоряют Олимпиаду в Токио – так 31 июля наша атлетка Юлия Зыкова сначала установила олимпийский рекорд по пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки, а затем выиграла серебряную медаль, уступив всего два балла сопернице из Швейцарии. Борьба шла напряженная и завершилась заслуженной медалью.

Можно много и долго рассуждать об успехах и провалах наших спортсменов с точки зрения зрителя, а вот профессиональным взглядом на ситуацию поделился Павел Александрович Ростовцев, министр спорта Красноярского края:

- По поводу моих эмоций… Теперь мне уже радостно. В субботу, наверное, часов в 15 по красноярскому времени, когда все произошло, я помню, что сидел и никаких эмоций не было. Столько было переживания, настолько мощный ранее был выплеск... очень напряженная ведь борьба, почти три часа квалификации, где каждый выстрел дорогого стоит. Можно идти дальше или закончить борьбу из-за одной ошибки. Когда ты 120 выстрелов делаешь, и у тебя нет права на ошибку, а потом еще 45 гораздо более ответственных, конечно, это требует запредельной концентрации. Я не представляю, что испытывала Юлия, не представляю, что испытывали ее родители, близкие, тренера… Потому что это колоссальное напряжение. Но только к вечеру я начал отходить, и тогда, конечно, радость пришла. Очень здорово, что мы встречаем ее таким составом. Я думаю, Юле будет приятно. Абсолютно никакой обиды за второе место нет, это спорт, это надо благодарить судьбу за то, что у нас все так сложилось. Первая олимпийская медаль в Красноярском крае в этом виде спорта, это реально очень круто и ни о чем сожалеть нельзя. Безусловно, эта медаль вызовет интерес к данному виду спорта. Нисколько в этом не сомневаюсь, и, что очень приятно, мы к этой медали вместе шли почти на протяжении 10 лет. Шаг за шагом, когда было открыто отделение в академии биатлона по пулевой стрельбе, когда благодаря поддержке наших руководителей, прежде всего благодаря А. В. Уссу, благодаря председателю законодательного собрания, начали выделяться дополнительные средства. Понемножку, по чуть-чуть была возможность у наших пулевиков приобретать более качественный инвентарь, патроны, ездить на тренировочные соревнования, на сборы в конце-концов. Шаг за шагом 10 лет привели нас к олимпийскому подиуму. Это, конечно, очень здорово, и это пример и показатель того, как можно трудиться, если ставить высокие цели. Все в наших руках. И о чем мы постоянно говорим, что быстрых результатов никогда не бывает, вот пример Юлии Зыковой — это минимум 10 лет упорной работы. Еще, конечно, надо вспомнить ее первого тренера — Аркадия Михайловича Рудова, который трагически ушел из жизни. Именно он ее заинтересовал, он ее поставил, привил интерес к этому виду спорта. Конечно, сегодня его нет с нами, но мы его помним обязательно, его долю необходимо обговорить. Загадывать на будущее ничего не буду — все понимают, что спортсмены — люди суеверные, я в том числе, поэтому делаем свое дело, а результат придет. Спортсмен сам творец своего счастья или несчастья. Наша задача создать все условия, а уж если повезет, реализовать в нужное время в нужном месте свою подготовку, тогда будут медали. Мы сегодня вместе должны подумать, какие шаги нам надо сделать для развития этого вида спорта, но это будет завтра, а сегодня давайте радоваться тому, что у нас олимпийский призер по пулевой стрельбе. Прекрасный вид спорта, который стал очень наглядно показываться по телевидению, поэтому я очень рад, что наше руководство поддерживает все наши инициативы по созданию и развитию инфраструктуры, по каким-то дополнительным ресурсам. Я думаю, мы обязательно к губернатору попадем со всеми нашими олимпийцами, так что есть перспектива развития наших олимпийцев во всех видах спорта.

Юля Зыкова не единственная спортсменка из Красноярского края, попавшая на Олимпиаду в Токио. Также за сборную России выступили триатлонисты братья Полянские, к сожалению, не завоевавшие медалей, регбистка Байзат Хаймидова и две представительницы дисциплины «вольная борьба» - Ханум Велиева и Ольга Хорошавцева. Ханум уже вышла из борьбы за медаль, проиграв в ¼ финала, а вот у Ольги есть все шансы стал чемпионкой – её старт начнется 5 августа.

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