«Покупаем в Леруа мерлен»: красноярский нейрохируг рассказал о трепанациях черепа хозяйственной дрелью Фото: Мария ЛЕНЦ

Громкое заявление сделал нейрохирург красноярской городской больницы скорой медицинской помощи Игорь Гринев:

- Это не шутка, так и есть, - несколько лет назад сломался пневмотрепан - аппарат, чем-то похожий на бормашинку в стоматологии, если совсем упрощенно. Он позволяет сверлить, выпиливать необходимые участки черепа при проведении операций, выпиливать кости любой конфигурации через одну «дырку». Денег на новый так и не нашли, а стоит такой полтора-два миллиона. И в итоге врачи вынуждены покупать дрели, самые обычные в хозмагазине «Леруа Мерлен». Ими делают 4-5 «дырок», а потом под ними выпиливают кости пилкой. Представляете разницу? Сверла? Сверла, не хозяйственные, нет, слава богу, медицинские. Я переживаю, сейчас, после моего заявления, а это уже, простите, крик души, и эти дрели попрячут. Выдадут музейные экспонаты, ручные дрели, скажут – оперируйте ими...

И вот как ситуацию прокомментировали в БСМП (правда, относительно дрелей абсолютно однозначного пояснения нет):

- В КМКБСМП оказывают широкий спектр хирургической медицинской помощи. Для этого в больнице имеется необходимое диагностическое и операционное оборудование. В числе крупных позиций: компьютерные томографы, аппараты МРТ, рентгенхирургические аппараты типа С-дуги, ангиографические установки, операционный микроскоп нейрохирургический, система нейронавигации, спинальный модуль, аспиратор ультразвуковой нейрохирургический-дестурктор, и т. д ., а также целый ряд другого медицинского оборудования, в том числе эндоскопическое (до 85% аппендэктомий проводится эндоскопическим методом). Имеется необходимое оборудование, в том числе и механическое для наложения фрезовых отверстий, как этапа операционного доступа. Все операции проводятся сертифицированными медицинскими инструментами. Оборудование закупается и обновляется регулярно исходя из потребностей и технологий, которыми владеют хирурги больницы.