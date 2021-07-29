Путешествуем по Енисейской Сибири: Шушенское

Шушенское - столица истории Фото: Мария ЛЕНЦ

Для этого мы отправимся на юг Енисейской Сибири! На очереди – самый необычный поселок Красноярского края с деревней XIX века.

Дорога

Расстояние между Красноярском и Шушенским 498 километров. Добраться можно на прямом автобусе – туда отправляется несколько рейсов в день. Время в пути – примерно 9 часов.

По дороге в Шушенское Фото: Мария ЛЕНЦ

Или поехать через Абакан, куда можно добраться всеми видами транспорта, кроме водного. В столицу Хакасии ежедневно курсирует несколько автобусов, можно доехать на поезде или долететь – самолеты летают два раза в неделю. И уже от Абакана оставшиеся километры преодолеть на автобусе. Идеальный вариант для этого сезона – собственный автомобиль, на котором можно остановиться там, где захочется и полюбоваться окрестностями. По дороге немало соблазнов для остановок: одна из крупнейших в мире ГЭС, Красноярская, ярко-желтые цветущие рапсовые поля, покосы с рулонами сена. В районе Новоселово живописные рапсовые поля дополняются Красноярским морем и холмами. Прекрасные места для ярких фотосессий.

Интересные места для фотосессий Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще одна знаковая точка - граница Красноярского края и Хакасии. Многие любят фотографироваться на этом рубеже, где перелески Новоселовского района переходят в степи Хакасии. По дороге в Шушенское мы еще раз пересечем границу между маленькой республикой и огромным Красноярским краем. Сразу за Абаканом проедем через Енисей по Братскому мосту, чтобы встретиться сначала с Минусинском, а потом и с Шушенским. Путь от Минусинска до Шушенского занимает около часа.

Поселок

Поселок в сибирской глубинке похож на маленький городок. Ну еще бы! Только в местном музее работают 300 человек, люди образованные и культурные. Плюс люди искусства и образования.

Историко-этнографический музей «Шушенское» Фото: ИВАНОВА Диана

На центральной площади поселка находится все самое важное, и музей, и храм Петра и Павла, который освятили совсем недавно, в июле 2019 года. Этого события ждали 20 лет! Храм уникален тем, что почти полностью построен на пожертвования прихожан. Как и тот снесенный в годы богоборчества, в котором больше века назад венчались Ленин и Крупская. Теперь на этом месте Дом культуры.

Здесь же, на центральной площади Шушенского, можно вкусно и недорого покушать в кафе или столовой.

А переночевать можно прямо в музее! Несколько лет назад здесь построили так называемую Новую деревню, в которой воспроизведены усадьбы минусинских и ангарских крестьян 19 века. Причем, это не гостиница, а погружение в атмосферу того времени, что, впрочем, не исключает и современные удобства.

Погружение в атмосферу Фото: Татьяна АРОНОВА

Ночевка в Новой деревне обойдется от 2500 рублей с человека, все номера благоустроенные, есть стоянка для автомобилей. В крестьянских деревянных домах есть свой шарм, аромат натурального необработанного дерева, ухоженные подворья, в которых можно ненадолго вернуться в прошлое.

Впрочем, есть в Шушенском и гостиница, и две турбазы на берегу Енисея – они существенно дешевле.

Музей

Историко-этнографический музей «Шушенское» Фото: ИВАНОВА Диана

Главное здесь - историко-этнографический музей «Шушенское», он ежедневно открыт до 18 часов. Работает, кстати, 364 дня в году (выходной только один, 1 января), и все эти дни, даже в будни, здесь полно народу. Музей был создан в 1970 году, к 100-летию со дня рождения вождя мирового пролетариата. Сейчас, когда все «красное» не в моде, музей ушел в этнографические подробности быта и жизни сибирской деревни. На прогулке по уютным музейным улочкам старого Шушенского можно увидеть усадьбы бедных и зажиточных крестьян, которых потом не пощадил их ссыльный постоялец, кабак и магазин, который сейчас назвали бы мегамоллом: губная помада и серпы, шали и конфеты, чернила и селедка – это и многое другое на одном прилавке. И главная ценность того времени – настоящие самовары, их продавали на вес!

Здесь можно ненадолго окунуться в XIX век и сразу захотеть вернуться в век XXI. Потому что полоскать белье в местной речке Шушь, ютиться в двух комнатах многочисленной семьей, прясть, ткать, таскать ведрами воду и топить печку – такое уже и представить страшно.

В Шушенском можно увидеть усадьбы крестьян Фото: ИВАНОВА Диана

Кстати, в 29 домах музея-заповедника осуществили мечту всех владельцев частных домов! Здесь давным-давно перестали топить печки углем и перешли на электроотопление!

О том, дорого это или нет, нам рассказала хозяйка частного дома Виктория, правда, собственный опыт у нее пока небольшой. До замужества она жила с родителями в частном доме, где топили углем, и это считалось безальтернативной нормой.

- Мы купили свой дом в январе 2021 года. Начали топить и посчитали: на месяц нужно две тонны угля, это 5100 рублей плюс 1000 за электроэнергию. А если полностью перейти на электрокотел, то получается чуть больше 6000 рублей, - рассказала нам Вика. – Следующую зиму планируем полностью с электроотоплением. Потому что по цене примерно одинаково, зато в тысячу раз чище воздух и дома порядок. С угольным отоплением только успевай полы мыть. И легче: нажал на кнопку - и тепло.

В музее можно попробовать что-то сделать своими руками Фото: Татьяна АРОНОВА

Но вернемся от дел насущных в музей-заповедник. Еще одна фишка - можно познакомиться с ремеслами и даже попробовать сделать что-то самостоятельно. Рекомендуем мастер-класс, на котором вы, вместе с профессиональным гончаром, слепите горшочек или подсвечник, вазочку или стаканчик и заберете свое произведение на память о Шушенском. Если нет времени, то сувениры из глины, бересты и дерева можно купить.

Обратный путь

Дорога домой Фото: ИВАНОВА Диана

Недалеко от Шушенского, по дороге, есть речка Оя с песчаными пляжами и теплой водой, многие здесь останавливаются.

Также на обратном пути, возвращаясь из праздника в будни, можно сделать вкусные покупки для семьи и друзей – заехать в Минусинск за знаменитыми помидорами или прикупить местных вкусных соков, джемов, варенья и солений. Из Абакана чаще везут шоколадные конфеты местного производства, натуральные мясные и молочные продукты хакасских производителей. А Черногорск славится печеньем и пряниками.

Едем через Хакасию Фото: Мария ЛЕНЦ

В итоге ваше путешествие, наполненное самыми разными впечатлениями, оставит еще и гастрономическое послевкусие и убедит вас в том, что отдых рядом с домом ничуть не хуже заморских вояжей!

До скорых встреч Фото: Мария ЛЕНЦ

А мы едем дальше!