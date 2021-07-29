Мой любимый край: Шарыпово на рубеже 40-летия!

Шарыпово - столица Всесоюзной ударной комсомольской стройки КАТЭК. Фото предоставлено пресс-службой администрации города Шарыпово

Так город встретит 40-летний юбилей со дня своего образования. Родившийся в 1981 году как столица Всесоюзной ударной комсомольской стройки КАТЭК, Шарыпово стал памятником трудовому подвигу тысяч комсомольцев-первостроителей, съехавшихся в далекую Сибирь со всех концов бывшего Советского Союза.

Годы строительства города ветераны КАТЭКа чаще всего вспоминают как «кипящие», «звенящие», «ревущие». Грохот сваебойных машин, грузовиков, экскаваторов и бульдозеров не смолкал ни днем, ни ночью. Почти 12 тысяч бойцов всесоюзных ударных комсомольских отрядов приняла тогда шарыповская земля. Лозунг «Строю КАТЭК – строю судьбу свою!» для молодых первостроителей Шарыпова был не просто громкими словами.

- С утра на смене кипятили на костре 300-литровую бочку воды и начинали просеивать песок через панцирную сетку кровати, - вспоминает Людмила Ивановна Кузюкова (Прутникова) . – Перекидывали песочек трижды, лопатами, вручную. Вручную и бетон замешивали. Думаете, работали так мужчины? Нет, на нашем бетонно-растворном хозяйстве мужчин было всего двое, и трудились они слесарями. А кидали песочек и мешали бетон мы, женщины.

Для Людмилы Ивановны история КАТЭКа началась в 1975 году. Ведь до июля 1981-го, когда на карте страны официально появился новый город, множество людей готовили его рождение. Дирекция по строительству Березовской ГРЭС под руководством Василия Александровича Попкова, строительное управление БГРЭС-1, которое возглавлял Валентин Никифорович Иванов, дирекция по строительству опытно-промышленного участка разреза во главе с Леонидом Григорьевичем Фесенко, штаб ЦК ВЛКСМ на КАТЭКе, которым руководил Сергей Васильев, знаменитая бригада Виктора Григорьевича Страхова, первые ударные комсомольские отряды: «Молодогвардеец», отряды имени Олега Кошевого и Юрия Гагарина и многие другие первостроители, имена которых невозможно перечислить на короткой газетой странице... Возводились первые общежития на улице Горького и в Пионерном микрорайоне. И чтобы давать бетон самым первым объектам стройки в 1975 году появилось бетонно-растворное хозяйство - БХР- где работала Людмила Ивановна. Из своих самых первых коллег она вспоминает Галину Никулину, Марию Гусеву, Людмилу Гребневу, Галину Габдулхакову, Ивана Орлова и Анатолия Суханова.

- У нас с мужем уже было двое детей, а вот о местах в детском саду не приходилось и мечтать, - продолжает ЛюдмилаКузюкова. – Прибегу в наш вагончик на БХР, там стоят две лавки. Усажу своих малых и попрошу ребят-слесарей приглядеть. Или к водителям нашим сажала в кабину. По кочкам до колдобинам детишки мои наездятся, а потом на лавках сопят. Так и работали. А после смены умудрялись еще танцплощадку своими силами строить, чтобы было потом нам по выходным где поплясать. И ведь на все сих хватало!

Супруги Кузюковы. Фото предоставлено пресс-службой администрации города Шарыпово

Но неужели тогда, в далеком 1975, перспектива строительства города на огромном болоте, по осени сплошь алеющем от клюквы, не казалась работникам БХР просто красивой сказкой?

-Нет, не казалась, - твердо заявляет Людмила Ивановна. И ее супруг, Александр Александрович, с которым встретились и создали семью в круговерти всесоюзной ударной стройки, согласно кивает головой. – Работали и мечтали, как потом будем ходить по улицам с высокими красивыми домами и рассказывать детям и внукам о том, как мы их строили. Сбылась мечта. Стоит наш любимый Шарыпово – красивый, чистый, уютный. И мы в нем живем!

Уважаемые жители города Шарыпово!

Наталья Петровская, глава города Шарыпово Тамара Ботвинкина, председатель Шарыповского городского Совета депутатов. Фото предоставлено пресс-службой города

От всей души поздравляем вас с юбилеем нашего любимого города! 40 лет назад молодежь со всей огромной советской страны съехалась в далекую Сибирь, чтобы поставить на службу Родине энергетические богатства КАТЭКа. В кипении стройки поднялись из земли БГРЭС и разрез «Березовский», пролегли улицы и проспекты, встали городские микрорайоны. Ветераны КАТЭКа и сегодня в строю, они заслуженно гордятся совершенным трудовым подвигом. А мы стремимся продолжать заложенные ими традиции: любить родной город, честно трудиться, уважать культуру и традиции множества народов и национальностей, которые судьба свела на шарыповской земле, не отступать перед трудностями.

У каждого времени свои вызовы. И сегодня Шарыпово занимает достойное место среди городов Красноярского края. В городе благоустраиваются парки и улицы, возводятся социальные объекты, обустраиваются спортивные площадки. Активные, неравнодушные люди объединяются ради хороших идей, участвуют в грантовых программах и воплощают их в жизнь. И молодежь, и взрослые горожане реализуют себя в творчестве, спорте, общественной деятельности, занимаются добровольчеством, патриотическим воспитанием, изучают историю родной земли. И их успехи создают нашему городу доброе имя не только в Красноярском крае, но и во всей России.

История Шарыпова слита воедино с поселками Дубинино и Горячегорск. И символично, что все три части города объединены датами юбилеев. 24 июня мы отпраздновали 65-летие Горячегорска, в эти дни встречаем 40-летие Шарыпова. И в сентябре отметит 60-летие поселок Дубинино. Жизнь связала нас общей судьбой, и в единстве – залог нашего успешного будущего.

Шарыпово вступает в пятое десятилетие! На нашей малой родине мы вместе работаем, растим детей, добиваемся успехов, и нам есть чему радоваться, и чем гордиться. С праздником!

С уважением, Наталья Петровская, глава города Шарыпово Тамара Ботвинкина, председатель Шарыповского городского Совета депутатов

40 лет – это только начало!

Город Шарыпово. Фото предоставлено пресс-службой администрации города

В пятое десятилетие своей жизни Шарыпово вступает с реальными перспективами развития и благоустройства.

Образование

2021 год стал рекордным по вложениям в ремонт образовательных учреждений города: 20 миллионов рублей - вчетверо больше, чем обычно. Практически в каждой школе или детском саду решат какую-то застарелую и крупную проблему. Где-то отремонтируют кровлю, где-то заасфальтируют двор, приведут в порядок актовый зал, поставят новые окна, установят теневые навесы и выполнят много других работ, чтобы юные горожане чувствовали себя комфортно и безопасно.

Медицина

Благодаря инициативе депутата Законодательного Собрания края Алексея Протопопова в городе открылся кардиологический центр с современным оборудованием, где проводятся обследования и операции на сердце, людям спасают жизни и ставят на ноги после инфарктов. За кардиологической помощью в Шарыпово теперь едут пациенты из Назарова, Балахты, Ужура. А недавно в центре появился еще и новый компьютерный томограф!

Скверы и парки

Памп-трек в новом парке Центральный. Фото предоставлено пресс-службой администрации города Шарыпово

За последние годы бывший пустырь, известный под печальным названием «Поле чудес», превратился в парк «Центральный» со скейт-парком, новой сценой, площадью, игровыми и спортивными площадками и фонтаном. Полностью преобразился парк «Энергетиков». Сквер «Победы» благоустроен частично, и есть надежда, что участие во Всероссийском конкурсе по благоустройству, куда город оформил заявку в этом году, принесет новые средства. Этим летом новый благоустроенный сквер «Молодежный» появился и в поселке Дубинино. А на будущий год обновление затронет еще один парк города - «Зеленый островок» в 6 микрорайоне.

Спорт

Четыре новых современных спортивных площадки построено в Шарыпове за последние годы, в том числе по одной — в обоих поселках. В этом году к ним добавятся еще две — в нижней части поселка Дубинино и в 6 микрорайоне города. Строительные работы идут полным ходом.

Уже несколько лет Шарыпово является «базовой» площадкой, обеспечивающей развитие адаптивной физкультуры и спорта западной части края. Воспитанники спортивной школы города Сергей Яншин, Елена Швецова, Рауф Джаббаров, Расул Асланов зачислены в сборные Красноярского края и успешно выступают на соревнованиях по адаптивному спорту как краевого, так и всероссийского уровня. Выпускник городской спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам Адлан Акиев стал чемпионом Европы-2021 по греко-римской борьбе в весовой категории 81 килограмм. В целом, по развитию физкультуры и спорта Шарыпово занимает вторую позицию среди малых городов края и четвертую — среди всех городских округов.

Молодежная политика

В городе успешно развивается волонтерское движение, военно-патриотическое воспитание, открыт штаб движения «Юнармия», работает Ресурсный центр поддержки общественных инициатив. Ежегодно город успешно выигрывает Президентские гранты, занимает высокие места в молодежном краевом инфраструктурном проекте «Новый фарватер». По итогам 2020 года Шарыпово занял в этом проекте 1 место среди территорий западной части края. И 2 место - среди всех муниципальных образований Красноярского края по реализации государственной молодежной политики.

Культура

Настоящей гордостью города является драматический театр, завоевавший уже две всероссийские «Золотые маски», а также детская театральная студия «Арт-Антре». В городе уже модернизированы две библиотеки — в поселке Дубинино и детская библиотека в Шарыпове. В этом году выигран конкурс на такую же модернизацию центральной взрослой библиотеки. Готовится к вводу в строй новое здание «Центра культурного развития».

Социально-экономическое партнерство

Панорама города Шарыпово. Фото предоставлено пресс-службой администрации города Шарыпово

По результатам ежегодного краевого смотра-конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» по результатам 2020 года в номинации «Лучшее муниципальное образование Красноярского края по развитию социального партнёрства» город Шарыпово занял второе место. В городе налажено эффективное взаимодействие между властью, работодателями и профсоюзами при решении вопросов охраны труда, защиты трудовых прав, легализации заработной платы работников.

Бюджет

По итогам 2020 года город Шарыпово вошел в число 12 муниципалитетов из 54 , которые выполнили соглашения с Министерством финансов Красноярского края без нарушений. К вопросам финансовой дисциплины в расходовании средств муниципальная власть подходит взвешенно и рачительно. Именно такой подход позволил в 2020 году привлечь в город дополнительно 132 миллиона рублей различных субсидий, участвуя в краевых и федеральных целевых программах, конкурсах и проектах.

«Золотой дубль» шарыповского театра

Шарыповский театр, обладатель двух золотых масок. Фото предоставлено пресс-службой администрации города Шарыпово

Театральный сезонэтого года принес шарыповским актерам успех, которого не добивался еще никто в Красноярском крае. За спектакль «Я нанял убийцу» режиссера Галины Зальцман, по сценарию финского кинорежиссера. Аки Каурисмяки, театр получил «Золотую маску» - награду самого престижного театрального фестиваля в России. Причем, это уже вторая «Золотая маска» в истории шарыповского театра. Первая была получена в 2017 году, когда актер Хольгер Мюнценмайер получил эту награду за лучшую мужскую роль второго плана в постановке «Жили-были».

Вторая «Золотая маска» шарыповского театра, несомненно, стала одним из самых ярких событий в театральной жизни всего Красноярского края в 2021 году. О спектакле «Я нанял убийцу» говорили по федеральным каналам ТВ, его упоминали известные театральные мэтры, в том числе знаменитый российский актер Игорь Костолевский. Во многочисленных отзывах он отмечался как работа европейского уровня.Постановка получила от строгого жюри специальный приз «За точность художественных средств и ясность театрального высказывания». Актерам Сергею Юнгману, Ксении Коваленко, ХольгеруМюнценмайеру, Снежанне Лобастовой (одновременно и главному режиссеру театра), Наталье Глазковой, Валерию и Татьяне Курченковым, Андрею Глебову, Ивану Попову, Таисии Ивановой и Анастасии Михайловой удалось воплотить на сцене удивительную смесь комедии, экшена, и житейской драмы «маленького человека», взросления его души. Над созданием неповторимой атмосферы спектакля немало потрудились художник по свету Евгения Мюнценмайер, звукооператор Константин Иванов, художник-декоратор Александр Найденов, видеооператор Эдуард Сизов, заведующая постановочной частью Полина Пономарева. А координировала все усилия директор театра Валентина Еськова.

-Я от всей души рада за шарыповских актеров, - поделилась депутат Законодательного Собрания Красноярского края, куратор проекта «Культура малой Родины» Вера Оськина. - За четыре года работы нашего проекта, поддерживающего в том числе и театры малых городов, в крае состоялось больше ста премьер. Спектакли шарыповского театра порой спорные, но всегда интересные и живые. А повторный успех на «Золотой маске» подтверждает, что работа шарыповских актеров на равных соперничает с труппами ведущих театров страны.

После «Золотой маски» спектакль «Я нанял убийцу» был презентован еще на трех известных театральных фестивалях: на Фестиваль театров малых городов России, куда отбираются всего 10 лучших спектаклей со всей страны, «Территория «Иркутск» и «Ново-Сибирский транзит».

Однако, 39-ый сезон — это не только заслуженная награда за спектакль, поставленный в 2019 году. Театр продолжает радовать горожан яркими премьерами. Спектакль «Хор», комедия «Фрукты в номер», милая и добрая сказка «Кукусик» - все это подарки актеров шарыповцам уже в 2021-ом.

Уже в августе коллектив театра вновь соберется, чтобы начать репетиции следующих постановок. В творческих планах подарить зрителям до конца года еще четыре премьеры — два детских и два взрослых спектакля.

Из Шарыпово — на сцену московских театров!

Шагнуть из детской театральной студии далекого сибирского городка на сцены в Москве, Таганроге, Самаре, Башкортостане, Красноярске , Абакане, Ачинске. Стать студентами ГИТИСа, Щепкинского театрального ииститута, Школы имени Олега Табакова. Скажете, что это невозможно? Возможно, если вашим наставником в театральном искусстве является Наталья Валентиновна Желтова, а студия — это шарыповская детская студия «Арт-Антре».

Наталья Желтова - почетный гражданин города Шарыпово. Фото предоставлено пресс-службой администрации города Шарыпово

Накануне 40-летнего юбилея список Почетных граждан города Шарыпово пополнился еще одним именем. Это звание присвоили Наталье Валентиновне Желтовой. В далеком 1982 году выпускница Восточно-Сибирского государственного института культуры приехала в Шарыпово. А в августе того же года в «красном уголке» одного из городских общежитий родился шарыповский театр. Наталья Валентиновна была его первым и бессменным режиссером почти 30 лет. Под ее руководством коллектив любителей-энтузиастов прошел путь от народного до официально признанного профессионального коллектива, который стал вторым в крае муниципальным театром.

В 2006 году при театре открылась молодежная театральная студия. А в голове у Натальи Желтовой постепенно сложилась уникальная методика - «Студийный метод работы с одаренными детьми». В 2009 году Наталья Валентиновна перешла на работу в городской «Центр эстетического воспитания детей и театрального искусства» и создала второе свое детище - детскую театральную студию «Арт-Антре», которой руководит по сей день.

За 12 лет юные актеры из «Арт-антре» сыграли 18 спектаклей. Пятеро воспитанников Натальи Желтовой играют сейчас на сцене шарыповского театра. Но выпускники «Арт-Антре» штурмуют не только шарыповскую сцену. Роман Керн сегодня служит в Московском театре им. А. Джигарханяна, снимается в кино. Студентами ГИТИСа, Школы Олега Табакова, Щепкинского театрального института являются Артём Анашкин, Иван Лебедев, Максим Осинцев, Екатерина Федулова. И буквально на днях к ним добавился Никита Гробовенко, также ставший студентом Щепкинского института.

Доброго Вам здоровья и долгих лет творческой деятельности, Наталья Валентиновна Желтова, Почетный гражданин города Шарыпово!

Поселок с горячим сердцем!

Концерт в честь юбилея Горячегорска. Фото предоставлено пресс-службой администрации города Шарыпово

Праздничный концерт в честь 65-летия Горячегорска получился теплым и душевным. Именно так относятся к своей малой Родине и сами горячегорцы.

- Вы согреваете эту землю теплом своих сердец, - высказалась, поздравляя жителей поселка, депутат Законодательного Собрания Красноярского края Вера Оськина. -Я вижу вокруг много детских лиц, а это значит, что жители поселка верят в свою малую родину и продолжают её историю.

Глава города Наталья Петровская , председатель городского Совета Тамара Ботвинкина, депутат городского Совета Евгений Поляков также тепло поздравили горячегорцев с юбилеем. Наградами в честь праздника были отмечены десять жителей поселка. А старейшие жители Горячегорска, Михаил Николаевич Лебедев и Александра Сысоевна Букина, напутствовали молодое поколение так: «Живите с чистым сердцем, работайте, любите своих детей и внуков, старайтесь для нашего Горячегорска – и все у нас будет хорошо!».