Хакасия объявила об особых ограничениях для отдыхающих

Одна из точек притяжения туристов - озеро Парное Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава республики Хакасия Валентин Коновалов подписал постановление о введении новых ограничений в регионе. Объясняется это тем, что уровень заболеваемости по республике значительно превысил среднероссийские показатели. Теперь устанавливается запрет на проведение массовых мероприятий.

А главное – туристов не должны селить в гостиницах базах отдыха и пр.. – если нет вакцинации или отрицательного ПЦР-теста (сделанного не позднее 72 часов). Исключение также сделано для тех, кто переболел короновирусом не более шести месяцев назад и имеет соответствующий документ.

Вместе с этим, в компаниях планируется перевод не менее чем 30% сотрудников на дистанционную работу. Организациям и предпринимателям, работающим в сфере торговли и услуг, теперь необходимо принимать клиентов по предварительной записи (при наличии технической возможности).

Лицам, не достигшим 18 лет теперь нельзя появляться на улице без сопровождения взрослых с 20:00 до 7:00 утра. Детям и подросткам теперь запрещено самостоятельно посещать торгово-развлекательные центры. Наконец, будет усилена работа по выявлению граждан с признаками инфекционных заболеваний среди приезжающих в Хакасию из других регионов и стран.

По данным на 28 июля, с начала года в республике зарегистрировано 12 204 случая COVID-19. Всего выздоровевших – 10 887. Летальных случаев с начала года – 365.