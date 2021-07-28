Захватывает дух: фотограф поймал пассажирский самолет в необычных условиях после страшной грозы

Фото: Александр Паниотов

Сделать такой кадр удается не каждому – даже профессионалу. После мощной грозы, которая обрушилась на Красноярск 26 июля (о ней даже отдельно предупреждали метеорологи и МЧС), соцсети выпытывают у известного красноярского фотографа Александра Паниотова: подгадал, срежиссировал? Повезло? Мы узнали:

Фото: Александр Паниотов

Фото: Александр Паниотов

- Это была спонтанная фотография, - уверяет он, - Я вообще хотел поснимать молнию, грозу. Поехал на Покровскую гору, где часовня Параскевы Пятницы. Ну и всё. Приехал, увидел радугу, затем появился самолет (а над городом, учитывая маршруты и расположение аэропорта, они проходят не часто, - прим. Ред), быстро поменял объектив... Сам не знал, что получится, кадр случайный, сложный, самолет же проходит очень быстро. Но получилось. Технически? У меня Nikon Z7II, зум 300 мм. Какие настройки были выставлены, честно, не помню. Снимок скорректировал совсем немножко, почти не обрабатывал вовсе. Там просто высветление. Это даже не цветокоррекция, а скорее только светокоррекция. А вот грозу, кстати, так хорошо и не снял. Не удалось!