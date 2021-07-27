За купание в неразрешенном месте могут оштрафовать на 1000 рублей

Лето – прекрасная пора для одних, но тревожная для других: спасатели сегодня чуть не ежедневно выезжают по вызовам о ЧП на воде. Перевернувшиеся лодки, унесенные на матрасах люди, утонувшие – в самый пик купального сезона таких происшествий не счесть. Конечно, хочется приезжать не тогда, когда беда уже случилась, а предупредить ее. В минувшие выходные МЧС в Красноярском крае провели рейд на Енисее. Проверили, где и как отдыхают люди, соблюдают ли правила. Цель – не наказать, - подчеркивает Владимир Белый, руководитель Красноярского инспекторского отделения ГИМС (Государственной инспекции по маломерным судам:

Фото: Дарья ЛАВРИНЕНКО

КОНКРЕТНО

Фото: Дарья ЛАВРИНЕНКО

На первый раз – предупреждение.

При повторном случае – штраф до 1 000 рублей для физического лица.

Если судно не прошло технический осмотр - 5 000,

не зарегистрировано - от 15 000.