Меркантильные гости подсаживаются к посетителям в кафе ради дымящихся котлет

Скрин из видео Фото: ИВАНОВА Диана

Летняя жара вынуждает многих горожан искать места для завтраков, обедов и ужинов вне тёмных и душных помещений кафе и ресторанов. Если нет возможности выехать из города на природу, лучшим решением в данном вопросе будут, несомненно, летние веранды.

Сегодня любое кафе (при наличии места и возможности) желает обзавестись таковой. Тем более, это актуально в период пандемии и антикоронавирусных ограничений сферы общепита.

В одном кафе в самом центре города тоже появилась возможность поесть на свежем воздухе. Здесь поставили несколько столиков, за одним из которых и решила пообедать наша подписчица.

«Я люблю есть на верандах. Пока подходила к кафе, заприметила эти столики, обрадовалась, и с подносом еды пошла прямиком туда» - рассказывает Татьяна.

Но не тут то было. Оказалось, что обедать на улице любит не только она, но и местные голодные голуби. Девушка не успела присесть, как наглые птицы тут же накинулись на тарелку с пюре и котлетой.

«Я оглянуться не успела, как вижу - в моей тарелке сидит голубь, и клюет без зазрения совести». Часть еды удалось спасти, но оставшаяся трапеза была сорвана – не станешь доедать котлету, по которой потоптались птичьи лапы.

«Вот так, думала поесть в одиночестве, а поела, в итоге, с кампанией пернатых» - шутит подписчица, «Правда, когда моя еда закончилась, голуби потеряли ко мне, интерес (меркантильные!), и... перелетели за соседний столик!».