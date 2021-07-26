Отдыхающие на Енисее: «Откуда лодочники такое придумали?!» Фото: Дарья ЛАВРИНЕНКО

Один из самых популярных видов отдыха сейчас – прогулки по Енисею. Самые доступные и потому популярные – на катерах, - такие дежурят в выходные, скажем, на набережной Дивногорска.

Фото: Дарья ЛАВРИНЕНКО

Мы прокатились и узнали – что почем. На набережной пришвартованы сразу несколько лодок, владельцы которых предлагают услугу. В целом, цены приблизительно одинаковые: все зависит от времени и длительности маршрута. Малый круг будет стоить 2 000 рублей (займет 1 — 15 минут), полностью до ГЭС и обратно — от 3 000 до 4 000 рублей (такой маршрут будет длиться около 20 минут).

В процессе можно попросить остановиться, сфотографироваться, записать видео с середины реки, просто насладиться спокойной обстановкой. На борту есть пледы (а даже в жаркую погоду от Енисея веет ледяной водой, плюс ветер на скорости), спасательные жилеты – надеть обязательно. Судна, кстати, чистые и ухоженные, расположиться можно как на открытой палубе, так и на закрытой, где пассажиры укрываются от холодного ветра. В жару это развлечение может заметно облегчить мучения — холодный Енисей, ветер, красивые виды… Единственное, конечно, цена слегка шокирует.

Понятно, «лодочники» стремятся побыстрее заработать за сезон, но 3 000 рублей, пусть со всей лодки за 10 минут удовольствия... Как вариант, если у вас не большая компания, можно объединиться с кем-то еще и сэкономить. Что еще из советов? Спрятать все, что может сдуть, а также вооружиться солнечными очками. Приятнее всего смотреть на противоположный берег Дивногорска. Там можно увидеть и пещеры, и скальник, и нетронутый лес.

Кстати, с берега все выглядит совсем по-другому. Когда идешь на катере, Енисей выглядит гораздо шире и мощнее, и даже ГЭС - больше, а мост — выше.