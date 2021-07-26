Смертельные удары, разбой, финансовые махинации: почему известные качки становятся фигурантами криминальных историй

Фото: БУЛАТОВ Алексей

В Благовещенске продолжает обрастать новыми подробностями трагическая история с гибелью министра цифрового развития Амурской области Александра Курдюкова. Напомним, 17 июля он отправился с друзьями отдыхать на базу, в тот же день его нашли избитым – травмы оказались такими серьезными, что спасти его не удалось. И вот, стало известно, по подозрению в нанесении смертельных травм задержан известный в спортсмен, мастер спорта России по пауэрлифтингу. Так совпало, что криминальная история, (уже не с такими трагическими последствиями) расследуется сейчас в Красноярском крае.

Здесь по подозрению в вооруженном налете задержан чемпион мира по армрестлингу Дмитрий С. (в 2015 году вошел в пятерку сильнейших людей планеты, взял серебро на мировом турнире. В 2017 году получил «бронзу» в Польше). История грязная: спортсмен отобрал 20 тысяч рублей у разнорабочего, - тот, в свою очередь, задолжал 300 000 кому-то, нанявшему Д.С. Увы, это еще не весь список историй что на слуху за последнее время. Весной в том же Красноярске задержали за взятку многократного чемпиона мира по пауэрлифтингу: фигурантом уголовного дела о коррупции стал бывший руководитель муниципального автономного учреждения «Центр реализации социальных проектов» Максим Бархатов - в прошлом многократный чемпион мира, Европы и России по пауэрлифтингу.

- Пауэрлифтинг – самый доступный, самый демократичный спорт, который прежде всего гасит агрессию, а не разжигает ее, - говорит Василий Пономарев, председатель старейшего регионального клуба по бодибилдингу и пауэрлифтингу «Богатырь», Почетный гражданин России, - но, как говорят, в семье не без урода, бывает, что у людей на фоне преображения собственного тела возникает какой-то... нарциссизм, что ли, ощущения, что все можно. Или есть бездельники, которые не желают работать, если можно «получить» средства легкодоступным способом, применить силу не по назначению. Но это, слава богу, единичные случаи, сколько их по стране? Хотя осадок людей, конечно, все равно остается...