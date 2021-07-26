Житель Красноярска чуть не оставил подругу без квартиры из-за своих эмоций

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Житель Красноярска слишком болезненно воспринял скандал с подругой, что чуть не лишил её квартиры. Как сообщают в МВД, теперь ему за «снятие напряжения» после скандала грозит до 5 лет лишения свободы.

ЧП произошло еще в марте 2021 года. В тот день 33-летний мужчина был в гостях у своей подруги. Внезапно дружеская беседа переросла в серьезную ссору. Крики, слезы и взаимный обвинения закончились тем, что хозяйка квартиры вышла на улицу успокоить нервы, дабы не продолжать конфликт. Но мужчину задели её слова, и он решил выместить злобу довольно странным образом – поджечь одежду в шкафу.

Когда он понял, что дело запахло пожаром, то быстренько сбежал. Огонь в это время быстро поглотил шкаф и перекинулся на комнату, но пожарные успели вовремя. Возгорание не ушло дальше, а пламя, к счастью, не перекинулось на соседние квартиры.

Уголовное дело было заведено, когда специалисты выяснили причину пожара – поджог. 33-летнего мужчину задержали довольно скоро. Оказалось, что житель Красноярска был неоднократно судим, в том числе и за повреждение чужого имущества. Расследование продолжается.

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