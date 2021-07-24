В Туве четверо взрослых и один ребенок погибли в ДТП

Четверо взрослых и один ребенок стали жертвами ДТП в Туве. Фото: ГУ МВД Тувы

В Туве поздним вечером 23 июля произошло смертельное ДТП: четверо взрослых и один ребенок погибли, когда машина улетела в кювет, сообщает региональное МВД.

ЧП произошло на девятом километре автодороги «Эрги-Барлык - Кызыл-Мажалык».

- От тяжести травм, несовместимых с жизнью, на месте скончались три пассажира: женщины в возрасте 39, 37, 29 лет. Водитель погиб по дороге в медучреждение в машине скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе республиканской полиции.

10-летний мальчик скончался в больнице спустя несколько часов после аварии. Фото: ГУ МВД Тувы

Около семи часов врачи боролись за жизнь выжившего 10-летнего мальчика, однако спасти его не удалось.

В МВД региона уточнили, что никто из участников ДТП не был пристегнут в момент аварии.