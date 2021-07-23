Пришло время срочно запасаться этими продуктами: эксперт рассказал, какими и почему Фото: Мария ЛЕНЦ

Лето – а «кусается» цена на овощи и фрукты, неизменно ползет вверх цена на «молочку», а в еженедельных отчетах Красноярскстата позиций «подорожало за неделю» традиционно больше, чем «подешевело». Почему? Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» в Красноярске на 107, 1 FM рассказал известный эксперт по торговле (Красноярск) Дмитрий Полуянов:

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Категории продуктов и товаров в целом, на которые цена снижается - это сезонные товары. Две основные категории — овощи и фрукты, здесь мы и наблюдаем сезонное снижение цен. Честно говоря, и хотелось бы избежать темы роста цен, но никак не получится это сделать, поскольку и президент об этом уже говорит. Если уж ему доложили о возможном или безысходном повышении цен, то тогда тому быть… Один из представителей экспертного сообщества высказался очень жестко, что осенью повышение цен будет на все. Точка. Там даже восклицательный знак. Тенденции разные и причины разные. Разбираться в них крайне тяжело, но у каждого есть свое объяснение, своя причина.

К примеру, новость о том, что порядка 40-45% алтайских производителей гречки высказались - урожайность будет низкой, а ввиду сдерживания цен производство и вовсе стало нерентабельно. Новость печальная, вообще направление обсуждения печальное, но нам с вами никуда от этого не деться. Просто будем наблюдать и пытаться понимать, что же происходит в той или иной категории.

Фото: Мария ЛЕНЦ

И не только в сфере продуктовой. Дорожает канцелярия. Она-то почему? Один из ключевых факторов - повышение цен на логистику, что имею в виду: если посмотреть, где производятся канцелярские товары в большей степени, то это не Россия, а, преимущественно Китай. И в Китае из-за пандемии, опять же, нарушились связи, и они до сих пор и не восстановились. Логистика, доставка товара оттуда очень сильно усложнилась, и это привело к повышению цен. Сейчас морским путем кто-то начинает возить, а это дольше и дороже. А раз изменилась стоимость на доставку, это неизменно легло на стоимость товара. Что касается конспирологических версий, «картельного сговора» - существует федеральная антимонопольная служба, которая призвана контролировать сговор — есть он или нет. Если вы считаете или просто подозреваете, что есть картельный сговор по поводу какой-то категории, то вы имеете полное право написать письмо в федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить. К слову, торговые сети - это такой помощник УФАС, которые понимают любой уровень цен на товарообороте торговой сети и на количестве проданного, существует конкуренция. И если уж они понимают, что намечается какой-то картельный сговор, или прямо сейчас он замечен, то торговые сети первые, кто обращаются в УФАС для проверки законности повышения цен на тот или иной товар.

Категории, которые менее подвержены колебаниям - товары первой необходимости, их еще называют «социально значимые товары». Это базовые продукты, которые являются основой для рациона питания. Сахар, соль, мука, растительное масло — базовые продукты, потому что без них не обойтись. Логика государства следующая: если мы сдержим цены на базовые продукты, то тогда сдержим цены на мультипликативный рост цен на все остальное.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Как это происходит, я, конечно, не присутствовал, но мне видится так: садятся торговые сети и производители, и представитель власти выдает согласованную позицию: «Производители, у вас два варианта. Первый — либо продавать больше внутри региона, внутри страны, но вот по таким ценам. Либо мы повышаем пошлины, и вам становится невыгодно вывозить за пределы страны. А по-другому никак. И торговым сетям тоже говорят: «И мы с вами тоже договариваемся, что вы не будете повышать цены на эти товарные категории, наценка будет вот такой. Отчеты, пожалуйста, отправляйте каждую неделю». С одной стороны, это правильно, с другой, это игра против рынка, потому что ручное управление и попытка сдержать цены может привести к тому, что производители в какой-то момент теряют интерес заниматься своим бизнесом. Выращивать морковку, например. Вот когда говорят: «Мы вырастили морковку, у нас ее два состава. Есть покупатели из Китая или из других близлежащих стран, которые говорят: «Мы готовы купить у вас ее по такой-то цене». А цены они озвучивают в долларах, и как правило эта цена оказывается выше, чем на внутреннем рынке. Возникает дилемма: продавать ли на внутреннем рынке за 40 рублей за килограмм, или продать эту морковку в Китай по цене 70 рублей? Вот что вы выберете как предприниматель? Где дороже. Это логично. А потом говорят: «Хорошо, если вы на внутреннем рынке тоже хотите у нас купить, то покупайте за 70 рублей, потому что мы можем в Китай продать прямо сейчас за 70 рублей». Я к тому, что во всем должна быть логика, гибкость, это очень тонкое управление взаимное. Тоже логично ведь? Я посчитал на себе, я заправляю автомобиль, за год цены на ГСМ повысились на 16%. Эти 16% неизбежно легли в себестоимость товаров, в итоге мы увидели повышение цен на полке.

Но могу и порадовать: готовьтесь к большим урожаям и снижению цены на арбузы и дыни, уже, кстати, можно. И, конечно, те, кто консервирует персики, абрикосы, сейчас тоже время, сезон. Пришло время срочно запасаться этими продуктами. Вот покупайте, дальше вряд ли будет дешевле, но хотя бы витаминами запаситесь на год вперед.