Чуть больше счастливых лиц. Фото: Красноярский городской Совет депутатов

Современные спортплощадки в Красноярске активно строят последние три года. Размещают их в скверах и открытых дворах так, чтобы заниматься могли все желающие. Еще один такой "многофункциональный всепогодный спорткомплекс" (официальное название) на днях обустроили в Советском районе - у дома на улице Ферганская, 8.

Фото: Красноярский городской Совет депутатов

Такие спортплощадки строят по одному проекту: игровое поле - 25 на 14 метров с резиновым покрытием, баскетбольные кольца, ворота для мини-футбола, освещение с автоматической регулировкой, антивандальное ограждение в шесть метров высотой.

Церемония открытия стала настоящим праздником для жителей окрестных домов - с музыкой, футбольным фристайлом и бескомпромиссными матчами юных спортсменов. С приветственным словом от имени местной власти выступил председатель постоянной комиссии по городскому самоуправлению Красноярского горсовета Александр Дроздов.

"Депутаты еще в 2019 году решили, что обустройство дворовых спортплощадок - один из наших приоритетов, - пояснил Александр Сергеевич. - Не самые серьезные затраты дают большой спортивный и социальный эффект. Наши дети, подростки, молодежь заняты полезным делом, ведут здоровый образ жизни. Тогда, в 2019 году в результате совместной работы депутатов, управления по физкультуре и спорту был составлен реестр аварийных спортплощадок и мы последовательно двигаемся по этому списку. За последних два года сделали восемь объектов, в этом - запустим еще четыре. Медленно, надо искать дополнительные возможности. Но думаю, после таких торжеств нам будет легче ставить вопрос об ускорении этой программы. Смотрите, здесь 4 детских команды, родители, жители окрестных домов - счастливые, радостные. Очевидно, что эта спортплощадка - очень востребованный объект".

Фото: Красноярский городской Совет депутатов

Депутаты горсовета по просьбам горожан будут и дальше обращаться в управление, чтобы включить новые адреса в реестр, и контролировать строительные работы на всех этапах.