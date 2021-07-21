Из мамы в бизнесвумен, не выходя из декрета: жительницам Красноярского края предлагают бесплатно изучить основы предпринимательства

Многие мамы в декрете мечтают стать предпринимателями, пусть для начала и не самыми крупными. Превратить в заработок, к примеру, своё хобби, которое пока только приносит удовольствие и совсем немного денег, которых хватает разве что на материалы или продукты для создания нового товара. Но далеко не все рискнут исполнить свою мечту, ведь знания и навыки вести свой бизнес есть у очень малого количества людей. Что делать?

Помочь мамам в декрете из Красноярского края освоить новую веху решил центр «Мой бизнес», подключившийся в 2017 году к реализации образовательной программы «Мама-предприниматель». Этот проект стартовал еще в 2013 году, а в 2019-м вошел в перечень программ для предпринимателей, реализуемых в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В этом году бесплатное обучение стартует 2 августа. Жительницы Красноярского края в декретном отпуске или имеющие несовершеннолетних детей, с желанием открыть свое дело или уже открывшие бизнес (не более года назад), смогут пройти тренинг и получить необходимые знания в области менеджмента, финансов и маркетинга.

Уже сейчас активно проходит сбор заявок на бесплатное бизнес-обучение на сайте mama-predprinimatel.ru. Подать анкету необходимо до 26 июля 2021 года. Для успешного прохождения нужно подробно описать свой будущий бизнес-проект. Жюри отберет 35 лучших заявок, авторы которых будут приглашены в Красноярск в центр «Мой бизнес» на обучение предпринимательству.

Интенсив длится 5 дней, участницы познакомятся с основами ведения бизнеса, научатся разрабатывать и презентовать собственный бизнес-проект. Во время обучения определят свою бизнес-нишу, познакомятся с разработкой концепции продукта, маркетингом и основам продвижения. Мамам расскажут о финансовых и юридических нюансах ведения предпринимательской деятельности.

После обучения среди участниц будет разыгран приз - денежный грант в размере 100 тысяч рублей на реализацию своей бизнес-идеи от благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее».

- Самореализация – это, безусловно, один из главных факторов успешной и полноценной жизни современной женщины. В программе «Мама-предприниматель» мы стараемся показать, что начать собственное дело и совмещать его с заботой о семье не настолько сложно и страшно, как может показаться на первый взгляд. По сути, мы даем алгоритм действий для старта, раскрываем секреты мира бизнеса, даем возможность действовать и идти вперед! – отметила статс-секретарь, заместитель генерального директора АО «Корпорация МСП» Наталья Ларионова.

Программа «Мама-предприниматель» успешно реализуется в России, за 8 лет ею воспользовалось около 5600 женщин, по результатам оценки программы более 30% выпускниц регистрируют и успешно развивают свой бизнес.

В 2020 году за право получить грант на развитие бизнеса боролись мамы из Красноярска, Минусинска, Назарова, Сосновоборска и поселка Курагино. 100 000 рублей для реализации своего проекта выиграла Марина Маркидонова, производитель сладостей из таёжных орехов, ягод и трав под брендом «Большая шишка». В 2019 году победительницей стала Екатерина Катышева с концепцией «Душевная керамика», а в 2018-м – многодетная мама Алёна Барсукова. Обе женщины представляли город Красноярск.

Организаторами федерального образовательного проекта «Мама-предприниматель» являются: Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства («Корпорация МСП»), Комитет по развитию женского предпринимательства общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», благотворительный фонд Amway «В ответе за будущее» и банк «Открытие».