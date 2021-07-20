Могут ли в красноярских детских садах остаться только дежурные группы Фото: Мария ЛЕНЦ

Ситуация с коронавирусом становится все сложнее, в регионе вводятся все новые ограничения. Какова «судьба» детских садов, рассказала Наталья Дроздова, начальник отдела дошкольного образования администрации города.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Карантин возможен только в том случае, если Роспотребнадзор выносит соответствующее постановление. В других случаях мы не можем самостоятельно объявлять его, это не наши полномочия. Сейчас ситуация чуть проще, традиционно детские сады города посещают более 50 000 воспитанников, а учитывая, что у нас сейчас период отпусков, в детские сады ходят 9 000 ребят. То есть, соответственно, в разы меньше. И говорить о том, что у нас какие-то критические цифры по заболеваемости — их нет. Из всех 9 000 зафиксирован коронавирус у 47 воспитанников. Соответственно, там, где необходимо, эти группы закрыты на карантин, дети находятся дома вместе с родителями . Да, если выявлен ковид, и Роспотребнадзор выносит постановление, то родителю ничего не остается, как забрать ребенка и находиться с ним дома. Но на основании распоряжения Роспотребнадзора мама или папа могут при этом получить официальный больничный.

Мы можем посоветовать, в целом, родителям, при обнаружении первых признаков респираторных заболеваний, недомогания, не вести ребенка в детский сад, а вызвать врача, поскольку коронавирус у детей протекает несколько в другой форме, чем у взрослых.

Не стоит сравнивать ситуацию с прошлым годом, потому что тогда у нас действовали дежурные группы по указу губернатора. Мы открывали их на территории разных детских садов, и, соответственно, переводили детей из сада в сад. Сейчас такой ситуации нет, сады работают в нормальном штатном режиме, закрываясь только на текущий ремонт, который традиционно летом проводится.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Все необходимые условия, которые существуют, в садиках выполняются. Уборка проводится перед тем, как дети идут на улицу. Затем после сна, когда они встают. И, безусловно, перед приемом детей все еще раз протирается. Если родитель приводит ребенка своего в детский сад, ему меряют обязательно температуру и обрабатывают руки. И родителю, и ребенку. Ему обработали, потом он зашел в группу, еще раз ручки помыл, еще раз ему обработали. Это еще и привитие социальных навыков. После прогулок, обедов, обязательно это тоже все делается. Что касается масок, у нас нет необходимости их носить в течение дня – только по приему детей, и когда отдают родителям. Дети, конечно, маски не носят.

Говоря о вакцинации, можем сказать, что работают с детьми педагоги, и это первые люди, которые находятся в зоне риска. Конечно, мы рекомендуем всем вакцинацию. На сегодняшний день у нас вакцинировано более 20% сотрудников. Конечно, мы уделяем этому процессу внимание, убеждаем всех в необходимости позаботиться о своем здоровье. Если у кого-то есть медотвод, это веская причина, в остальном мы не поддерживаем отказы.