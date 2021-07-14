«От них невозможно отбиться»: Якутию атаковали полчища насекомых

Скриншот с видео

В Якутии активизировались тучи насекомых – гнус атакует северную часть региона. Миллионы кровососов кружат в воздухе облепляя все вокруг, создавая ощущение «живого ковра» на животных и людях.

В соцсетях стали появляться видеоролики снятые местными жителями. Честно говоря, кадры и правда шокируют. Насекомые заняли буквально все свободное пространство. Становится страшно сделать вдох даже находясь за экраном, что уж говорить о людях, которые сейчас находятся там.

- Это просто кошмар! Это облако из насекомых тебя окружает, у них словно цель тебя сожрать. От них невозможно отбиться, репелленты не помогают, даже сетка не спасает. Они просто везде – в ушах, в носу. Лезут в глаза и рот. Укус очень болезненный, это дико неприятно. Потом все болит, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды» житель Якутии Андрей.

Для Якутии нашествие насекомых довольно привычное явление, которое происходит каждый год и длится около 2-3 недель. Специалисты рассказывают, что кровососы доставляют не просто неудобства местным жителям, а наносят самый настоящий урон сельскохозяйственной сфере.

Из-за насекомых ежегодно погибают олени и кони, которые не могут спастись от кровососов. Гнус забивается в дыхательные пути и животные задыхаются. Ущерб оценивают в сотни тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вслед за тучами мошек Красноярск атаковали полчища божьих коровок

Никогда такого не было, и вот опять… Вслед за тучами зеленых мошек, которые атаковали Красноярск в минувшие выходные, пожаловали полчища божьих коровок. О новом нашествии насекомых сообщили в группе «Наш микрорайон Солнечный»: «Пришло тепло и вместе с ним взбодрились божьи коровки, атаковавшие квартиры жителей нашего района». (Подробнее)