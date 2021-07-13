Ровный счет: с начала выплаты маткапитала в 250 000 Красноярском крае в семьях появилось 250 000 детей

В крае выдано почти 250 тысяч сертификатов материнского капитала при рождении второго ребенка в период с 1 января 2007 года Фото: Мария ЛЕНЦ

- Кто входит в категорию людей, которым полагаются очередные выплаты?

- С 1 июля текущего года начался прием заявлений на новые пособия для беременных женщин, вставших на учет на ранних сроках беременности и для одиноких родителей, воспитывающих одного ребенка или нескольких детей. У тех и у других доход на семью должен составлять меньше прожиточного минимума, который в Красноярском крае равен 13 409 рубля. О чем это говорит: что все пособия зависят от уровня дохода. Кстати, на сегодняшний день 99% заявлений подают через портал госуслуг. Очень радует, что люди пользуются гаджетами, пользуются электронными услугами. И я рекомендую это делать, потому что в наше время, когда бушует третья волна коронавируса, это, наверное, самый оптимальный вариант для обращения.

Какова система работы с обращениями? Человек подает заявление, на федеральном уровне проверяются его данные о родственных связях с ребенком через органы ЗАГСа, дальше, если мы говорим об одиноком родителе, то у нас приходит информация с ФНС о доходах, от судебных приставов - об алиментах, если этот ранние сроки беременности, то нам информацию предоставляет фонд социального страхования, потому что он как раз является тем органом, который учитывает сроки установки на учет в женскую консультацию. Все это отрабатывается независимо от заявителя. Гражданин в личном кабинете получает уведомление о том, что принято решение. Оно либо положительное, либо отрицательное.

- Наверняка, по выплатам можно составлять и социальный портрет жителей края.

- Один из примеров, на территории Красноярского края выдано почти 250 тысяч сертификатов материнского капитала при рождении второго ребенка в период с 1 января 2007 года. Это 250 тысяч детей родилось! Вторых причем, вторых детей. В этом году у нас уже более 10 000 тысяч вторых детей, и столько же первых. Это радует, потому что закон, который был принят в 2007 году, актуален, и востребован. И самое главное - рождаемость увеличивается. 160 000 семей уже реализовали свое право либо на приобретение жилья по сертификатам, либо на закрытие кредитов. Вот реальная картинка, реальные деньги. Когда норма закона действует на благо для семьи, и она ощутима.

- О пенсии молодые, наверное, не думают...

- Вообще, очень хочется, чтобы каждый гражданин, начиная с 40-45 лет, заглядывал на портал госуслуг и на портал пенсионного фонда, заходил в свои сведения, где индивидуально-лицевой счет и смотрел, весь ли там учтен стаж, и все ли события, которые влияют на начисление пенсии, там отмечены. Это и работа, и рождение детей, это служба в армии, и учеба. То есть все периоды должны быть занесены. Пенсионный фонд с 1 января 2022 года начнет информировать граждан каждые 3 года о предполагаемом размере пенсии. Если все замечательно, все периоды занесены, то пенсию можно будет назначить одним нажатием кнопки в личном кабинете. И никаких очередей, никаких дополнительных справок!

К слову, с нашими гражданами, которые проживают на территории Российской Федерации, все просто, с работодателями заключаем соглашение в электронном виде, обмениваемся данными. Больше всего на сегодняшний день проблем вызывают мигранты. Граждане, которые жили в республиках бывших стран СНГ, и, соответственно, там работали. Когда они сюда прибывают и подают заявление в рамках действующего законодательства, мы проверять должны все периоды работы, запрашивая в компетентных органах той страны. Следовательно, запросы идут очень длительное время — от года до полутора лет, поэтому весь этот промежуток времени гражданин не получает пенсию. Хотя она копится, так как заявление он подал. Мы просто просим: как только вы получили вид на жительство, стали гражданином РФ, первое, что вы должны сделать — пойти в пенсионный фонд и проверить свой индивидуальный лицевой счет. Есть такая возможность, провести заблаговременную работу, и пенсионный фонд оказывает содействие в этом, заблаговременно делает запросы. Не надо ждать, что завтра мне исполнится 65 лет, и я за месяц пойду и напишу заявление, начнется процедура. Это можно сделать в любой день, проверить, есть ли у вас СНИЛС, потому что на сегодняшний день это основной идентификатор. То есть он требуется и в поликлиниках, и при получении всех пособий, и вообще везде этот СНИЛС фигурирует. Проверить свой лицевой счет, сделать справки, то есть все сделать заблаговременно. Сейчас даже скан СНИЛСа не нужен, можно просто зайти на госуслуги. На сегодняшний день ведется все электронно.

Мы убедительно просим всех зарегистрироваться на портале госуслуг, там очень много сервисов. И это позволит в числе прочего следить за уровнем пенсии. Мы с вами, например, получим уведомление, что размер пенсии будет составлять примерно 15 тысяч рублей, но мы же работаем, получаем заработную плату, работодатель за нас честно платит страховые взносы. Поэтому цифры могут изменяться довольно сильно.

Почему серые конверты — это плохо? Почему зарплата должна быть белой, открытой? Да потому что при отсутствии официального трудоустройства пенсия какая? Можно получить увесистый конверт, но давайте думать о будущем, учить своих детей, что нужно платить налоги, что только с белой зарплаты работодатель уплачивает страховые взносы, что надо зарабатывать пенсию. Как бы там ни шутили, но пенсия гарантировано выплачивается у нас с 36-го года. Законодательство постоянно совершенствуется. Так, например, с 2022 года произойдут изменения для тех пенсионеров, кто переехал в город из сельской местности, они смогут продолжать получать повышенную фиксированную выплату и на новом месте жительства. С 2022 года пенсии для инвалидов 1 и 2 группы будет назначаться беззаявительно, по данным медицинской организации. Пенсионный фонд стремится сделать большинство услуг автоматическими, беззаявительными, такими, чтобы любой гражданин мог легко их получать. Давайте идти навстречу друг другу. Желаю всем здоровья, тепла и терпения.