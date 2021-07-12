Александр Дроздов: Красноярцы тонко чувствуют, что нужно городу в этот момент

Александр Дроздов

В Красноярском крае завершился рабочий «сезон» городского Совета депутатов, впереди большой двухмесячный перерыв в сессиях, но не в работе по улучшению жизни в Красноярске. Рассказать о том, чем занимаются депутаты на «летних каникулах», о тонкостях функционирования городского Совета и о своей работе в целом согласился Александр Дроздов – генерал-майор полиции в отставке, депутат Красноярского городского Совета, заместитель директора Алюминиевого Дивизиона по специальным проектам РУСАЛа.

Александр Дроздов Фото: Мария ЛЕНЦ

- Александр Сергеевич, у городского Совета начались так называемые «летние каникулы», а перед этим прошла очередная сессия депутатов. Какие важные решения были приняты?

- На последней сессии основной блок вопросов касался развития и совершенствования красноярского самоуправления – как раз нашей комиссии. Они касались в том числе улучшения и структурирования процедуры общественных обсуждений, слушаний в Красноярске. Для горожан это дополнительная возможность внесения инициативных проектов. У нас действует очень интересный проект инициативного бюджетирования, пользующийся большой популярностью среди красноярцев. В этом году было столько проектов от жителей, что потребовалось увеличить финансирование.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Какие проекты жители инициировали в этом году?

- Красноярцы представили сразу 11 проектов инициативного бюджетирования на сумму около 60 миллионов рублей. Там и благоустройство сквера Тепла и Света для людей с ограниченными возможностями, и проведение культурно-досугового мероприятия в парке Покровском, и экопроект по созданию пространства для выгула собак. Идеи абсолютно разные, но действительно важные и нужные для нашего города. Все-таки наши жители очень тонко чувствуют, что необходимо Красноярску в данный момент, и здорово, что они не остаются равнодушными.

- Помимо направления инициативного бюджетирования, вы курируете федеральные программы благоустройства, реализуемые в Красноярске. Насколько далеко за последние годы продвинулись в их реализации?

- Федеральные проекты в Красноярске выполняются очень активно. Например, программа «Комфортная городская среда», действующая с 2017 года. Я сам по сей день ею занимаюсь и могу сказать, что в момент запуска у нас было намного меньше заявок. Все о проекте слышали, но участвовать не торопились. К 2021 году по Красноярску и, в частности, по Советскому району, депутатом от которого я являюсь, количество желающих что-то изменить вокруг себя выросло в несколько раз. Такое активное участие помогает нам увеличивать финансирование, чтобы охватить еще больше достойных проектов.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Александр Сергеевич, давайте вернемся к последней сессии городского Совета. На что были направлены принятые решения?

- Мы стремимся создать как можно больше условий, чтобы система работала правильно, в соответствии с законом, доступно, а также в ногу со временем и нынешними реалиями. Мы совершенствуем онлайн-форматы, что позволяет быть на связи удаленно как депутатам, так и инициативным гражданам. В период пандемии и роста заболевших коронавирусом это очень актуально и безопасно.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Вы довольно часто ведете приемы и на своем округе, и в Солнечном. Какие вопросы чаще всего задают вам красноярцы?

- Начиная от самых простых, бытовых тем. К нам обращаются, чтобы получить какую-либо юридическую консультацию, попробовать решить проблему с правоохранительными или проверяющими органами через депутатский запрос. Но приходят не только с просьбами, но часто и с предложениями. Различные проекты, инициативы. Вместе садимся, думаем, как реализовать, что улучшить и как лучше воплотить. Намечаем «фронт работ». Особенно это актуально летом, в период благоустройства. Когда уходим на «каникулы», трудиться не прекращаем.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Александр Сергеевич, свой трудовой путь вы начали в МВД простым сотрудником, дослужились до генерал-майора. Потом ушли в отставку и занялись политикой. Как полученные навыки на службе помогают вам в работе депутатом, особенно на приемах красноярцев?

- Я проработал в правоохранительных органах 23 года. Начинал следователем, был оперативным сотрудником, занимался экономическими преступлениями и служил в наркоконтроле. Каждый период работы дал что-то свое – дисциплину, пунктуальность, кропотливость, умение видеть проблему изнутри и с разных сторон, да много всего. Конечно, такой «багаж» помогает как в реализации поставленных задач, так и в простом человеческом общении с горожанами. Ведь работа в «системе» - это работа с людьми.

СПРАВКА:

Александр Сергеевич Дроздов родился 1 ноября 1970 года в Красноярске. Получил высшее юридическое образование. В 1993 году окончил Красноярский государственный университет по специальности «правоведение». С 1993 по 2016 год служил в правоохранительных органах. В 2004-м окончил спецкурсы Академии экономической безопасности МВД России, в 2014-м - спецкурсы Службы внешней разведки.

Генерал-майор полиции в отставке.

С 2016 года по настоящее время является заместителем директора Алюминиевого дивизиона по связям с государственными органами и специальным проектам АО «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент».

За период службы в правоохранительных органах награжден государственными и ведомственными наградами, в том числе орденом «Знак Почета» (2010 г.) и Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени (2015 г.).