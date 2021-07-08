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Происшествия8 июля 2021 10:41

«Он шел к мечте, и это оказалось роковым»: друзья рассказали о бортоператоре разбившегося на Камчатке Ан-26

Иван Неверов заканчивал краснорярский вуз по специальности системоэнергетика
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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Иван Неверов

Иван Неверов

На Камчатке объявлен траур по погибшим пассажирам и членам экипажа 6 июля. Напомним, пассажирский самолет АН-26 выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, но незадолго до захода на посадку разбился. В катастрофе погибли все 28 человек, находившиеся на борту. Среди них был и красноярец - Иван Неверов, бортоператор (член экипажа, который отвечает за эксплуатацию специального бортового оборудования во время полета, либо за загрузку воздушного судна).

28 погибших при крушении Ан-26 на Камчатке
Самолёт Ан-26 разбился на Камчатке. Погибли 28 человек. Среди них много совсем молодых людей, которым не было ещё и 30 лет

Как выяснилось, он имеет отношение к Красноярску. Иван родился 17 мая 1990 года и вырос в поселке Титоровка Краснодарского края, однако после выпуска переехал в Емельяново Красноярского края и поступил в КрасГАУ (аграрный университет) на кафедру системоэнергетики. Поступление в этот университет было для него преемственностью поколений. Здесь выучилось множество родственников. Несмотря на исключительно техническую, прикладную профессию, Иван был творческой личностью и хорошим художником. Он писал и продавал картины, часть своих работ он подарил университету. При этом до 7-го класса школы молодой человек даже не брал кисть в руки, а по рисованию он постоянно получал неуды. Однажды Иван поспорил с другом, что нарисует портрет человека лучше него. Тогда-то все и началось:

Фото: из личного архива сокрусника Ивана

Фото: из личного архива сокрусника Ивана

- Мы взяли какую-то иностранную купюру, на которой был изображен известный человек. Решили срисовать. Вся школа оценивала наши художества. Я выиграл спор, - рассказывал сам Иван в интервью студенческой газете.

Внезапно обнаруженный талант был сразу же поставлен на поток. (Одновременно с учебой в школе Иван поступил в художественную школу и закончил ее за 3 года, вместо положенных 5). Но больше всего в жизни Иван мечтал о небе.

Фото: КрасГАУ

Фото: КрасГАУ

Диплом в вузе он получил в 2012 году, большинство однокурсников ушли работать по профилю, в сфере энергетики. Но Иван решил осуществить свою давнюю мечту.

Место падения пассажирского самолета Ан-26. Кадр с видео МЧС

Место падения пассажирского самолета Ан-26. Кадр с видео МЧС

Друзья Ивана рассказали «Комсомолке», что молодой человек всегда мечтал стать бортпроводником, хотел летать на международных рейсах, путешествовать.

- Ваня всегда был позитивным и дружелюбным человеком, с долей авантюризма и целеустремленности, - рассказывает его сокурсник Сергей, - это проявлялось во всем. Взять хотя бы то, что он освоил работу не по специальности.

Одна из картин Ивана

Одна из картин Ивана

Еще один товарищ красноярца добавил, что Иван был полностью уверен в успехе:

Жители Петропавловска-Камчатского - о крушении Ан-26

- Ваня мечтал быть художником и работать в небе - в последствие он своего добился. Правда, увы, именно исполнение своей мечты оказалось для него роковым...

Схема авиакатастрофы Ан-26 на Камчатке. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Схема авиакатастрофы Ан-26 на Камчатке. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Мы выражаем соболезнования друзьям, родным и близким погибших.

Пропал Ан-26 с 28 пассажирами
Утром вторника самолет Ан-26 «Камчатских авиалиний» пропал с радаров и перестал выходить на связь. Спасатели предполагают, что самолет упал в море. Развернуты масштабные поиски

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