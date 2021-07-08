«Он шел к мечте, и это оказалось роковым»: друзья рассказали о бортоператоре разбившегося на Камчатке Ан-26

Иван Неверов

На Камчатке объявлен траур по погибшим пассажирам и членам экипажа 6 июля. Напомним, пассажирский самолет АН-26 выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, но незадолго до захода на посадку разбился. В катастрофе погибли все 28 человек, находившиеся на борту. Среди них был и красноярец - Иван Неверов, бортоператор (член экипажа, который отвечает за эксплуатацию специального бортового оборудования во время полета, либо за загрузку воздушного судна).

Как выяснилось, он имеет отношение к Красноярску. Иван родился 17 мая 1990 года и вырос в поселке Титоровка Краснодарского края, однако после выпуска переехал в Емельяново Красноярского края и поступил в КрасГАУ (аграрный университет) на кафедру системоэнергетики. Поступление в этот университет было для него преемственностью поколений. Здесь выучилось множество родственников. Несмотря на исключительно техническую, прикладную профессию, Иван был творческой личностью и хорошим художником. Он писал и продавал картины, часть своих работ он подарил университету. При этом до 7-го класса школы молодой человек даже не брал кисть в руки, а по рисованию он постоянно получал неуды. Однажды Иван поспорил с другом, что нарисует портрет человека лучше него. Тогда-то все и началось:

Фото: из личного архива сокрусника Ивана

- Мы взяли какую-то иностранную купюру, на которой был изображен известный человек. Решили срисовать. Вся школа оценивала наши художества. Я выиграл спор, - рассказывал сам Иван в интервью студенческой газете.

Внезапно обнаруженный талант был сразу же поставлен на поток. (Одновременно с учебой в школе Иван поступил в художественную школу и закончил ее за 3 года, вместо положенных 5). Но больше всего в жизни Иван мечтал о небе.

Фото: КрасГАУ

Диплом в вузе он получил в 2012 году, большинство однокурсников ушли работать по профилю, в сфере энергетики. Но Иван решил осуществить свою давнюю мечту.

Место падения пассажирского самолета Ан-26. Кадр с видео МЧС

Друзья Ивана рассказали «Комсомолке», что молодой человек всегда мечтал стать бортпроводником, хотел летать на международных рейсах, путешествовать.

- Ваня всегда был позитивным и дружелюбным человеком, с долей авантюризма и целеустремленности, - рассказывает его сокурсник Сергей, - это проявлялось во всем. Взять хотя бы то, что он освоил работу не по специальности.

Одна из картин Ивана

Еще один товарищ красноярца добавил, что Иван был полностью уверен в успехе:

- Ваня мечтал быть художником и работать в небе - в последствие он своего добился. Правда, увы, именно исполнение своей мечты оказалось для него роковым...

Схема авиакатастрофы Ан-26 на Камчатке. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Мы выражаем соболезнования друзьям, родным и близким погибших.

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