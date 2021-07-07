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Общество7 июля 2021 10:46

«Водяное перемирие»: КрасКом объявляет «водную амнистию»-2021

С 5 июля по 1 сентября жители частного сектора и коттеджных поселков Красноярска смогут без штрафа узаконить нелегальные водопроводы
Авторы (2):
Екатерина ПЕРЫШКИНА
Дарья ЛАВРИНЕНКО
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Фото: Мария ЛЕНЦ

В эфире радио «Комсомольская правда» на волне 107.1 FM Олег Гончеров, генеральный директор компании «КрасКом», объяснил нюансы процедуры оформления водопроводов.

Прятаться бесполезно!

— Не секрет, что в Красноярске, в основном в частном секторе, существует самовольная система водоснабжения и водоотведения, — рассказывает Олег Гончеров. — Мы регулярно работаем по выявлению данных абонентов. В прошлом году мы впервые в таком формате пошли навстречу нарушителям и «амнистировали» 375 собственников коттеджей, самовольно построивших трубопроводы и незаконно пользовавшихся холодной водой. С учетом наработанного опыта и пожеланий горожан в этом году акция продлится не один, а два месяца. Заявления будем принимать даже с неполным набором документов, которые в дальнейшем можно донести в КрасКом, а для решения спорных вопросов создаем конфликтную комиссию. В случае отказа оформить договор, нелегальные подключения будут немедленно отрезаны от централизованного водоснабжения.

Олег Гончеров

Олег Гончеров

Всем нужно понимать, что прятаться сегодня бесполезно, так как мы каждый год устанавливаем приборы по учету и видим фактическое потребление воды. Смотрим по факту, сравниваем с договорами и видим, где есть неоплаченная вода. Эта работа ведется постоянно. Все незаконные подключения в магистральные трубопроводы, обнаруженные в водопроводных колодцах КрасКома, во время еженедельных рейдов будут демонтированы, а их собственники не смогут воспользоваться выгодными предложениями акции. Им будут предъявлены административный штраф за несанкционированные врезки плюс сумма за услуги водоснабжения, рассчитанная по диаметру трубы за круглосуточное потребление в течение трёх последних лет.

Под «водную амнистию» компании «КрасКом» попадают только те жители, которые добровольно сообщат в ресурсоснабжающую организацию о собственных незаконных врезках. В таком случае они получают возможность без штрафа и прямо у себя дома заключить договор на услуги холодного водоснабжения. В июле-августе «бездоговорникам» не будут начисляться штрафные санкции за незаконное пользование коммунальным ресурсом, которые по Уголовному кодексу России достигают 300-500 тыс. рублей. При этом плата за подключение к централизованной системе питьевого водоснабжения, установленная региональным Министерством тарифной политики, для собственников частных домовладений Красноярска, составляет менее 10 тыс. рублей.

Расчет баланса — процедура сложная

Достоверная информация о максимальной нагрузке на сети водоснабжения с учетом нужд пожаротушения необходима инженерам КрасКома для расчета на каждый частный дом баланса водопотребления, на основе которого будут отрегулированы параметры работы системы питьевого водоснабжение микрорайона в целом либо выполнена реконструкция для обеспечения стабильной подачи коммунального ресурса.

— Обычно люди дожидаются плановой остановки водозаборных сооружений, когда вода в трубах отсутствует, раскапывают этот водовод (владеем такой информацией), врезаются в сети «на глухую» - без колодца, без прибора учета - и засыпают обратно, — рассказывает Олег Гончеров. — Дальше пользуются водой и не оплачивают. Разумеется, это несет угрозы для системы. Мы в этих случаях, не владея информацией по количеству абонентов, не можем настроить гидравлический режим. Повышаем давление воды — трубы начинают рваться, понижаем — не получают услугу те люди, которые заключили договора и должны ее получать. Конечно, гидравлическая система — это очень важно. Сегодня, когда выявляем подобных нелегальных потребителей, в первую очередь отрезаем их, во вторую - оформляем акт, чтобы предъявить штрафные санкции за бездоговорное пользование холодной водой.

КрасКом и полиция пресекли несанкционированное подключение к водопроводу на улице Якутской. Фото: пресс-служба КрасКом

КрасКом и полиция пресекли несанкционированное подключение к водопроводу на улице Якутской. Фото: пресс-служба КрасКом

Сети изношены. И это не секрет

— Говоря об аварийных местах, могу заметить, что они есть, — признается Олег Гончеров. — Связано это с ветхостью сетей. Не секрет, что половина водопроводных сетей имеет 100%-ный износ. В ремонт трубопроводов вкладываем все заложенные в тарифе средства — около 300 млн рублей в год.

Несмотря на форс-мажорные условия 2020 года, различные антиковидные ограничения, мы даже перевыполнили планы по капитальному ремонту объектов водопроводно-канализационного хозяйства. А вот планы восстановления благоустройства не удалось реализовать. Потому что просто не было подрядных организаций. Нехватка рабочей силы прошлой весной возникла в связи с закрытием границ из-за коронавируса и невозможностью привлечь дорожных рабочих из стран ближнего зарубежья на сезонные работы.

Объем благоустроительных работ прошлого года наслоился на текущие задачи. Работы у нашего подрядчика этим летом добавилось. Главное теперь, чтобы погода не подвела.

Где воду не отключат

Мы в этом году утвердили график отключения холодной воды. Услуга будет приостановлена на двое суток в пять периодов. Водозаборных сооружений у нас 7, они отключатся в 5 периодов. Но сегодня мы уже отказались от остановок на острове Отдыха, то есть Центральный район и часть Железнодорожного мы не отключаем. Свердловский район, Ленинский и часть Кировского также не останутся без воды. Мы заменили все необходимые элементы основного оборудования и завершили ревизию электрооборудования. В районах с плотной застройкой проблем нет, наша задача — подключить их к ресурсам, и мы с этим справляемся.

ВАЖНО

В связи с изменением федерального законодательства граждане, чей земельный участок расположен в пределах границ садоводческого или огороднического товарищества, сельскохозяйственного производственного кооператива, не вправе самостоятельно обращаться с заявкой на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения. Такое право законодательно дано председателям СНТ, СПК и т.д., которые подают коллективные заявки.

КОНКРЕТНО

Документы можно оформить на месте, что важно в условиях продолжающейся пандемии коронавируса. Заявки на вызов инспектора сбытового подразделения СГК в Красноярске принимаются по телефону 257-95-55. Время работы Call-центра с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00.

Документы также принимают в формате онлайн: по электронной почте call-centerstk@sibgenco.ru с пометкой «водная амнистия», через клиентский ящик Центра обслуживания клиентов на ул. Республики, 37, в Центре обслуживания клиентов по пр. Красноярский рабочий, 39, в пункте обслуживания клиентов по адресу: пр. Молодежный, 7 (мкр-н Солнечный, в помещении Сбербанка).

Бланк «Заявление на подключение объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения» можно скачать с сайта КрасКома, а оплату за подключение перевести через Сбербанк онлайн.

КСТАТИ

Олег Гончеров:

- Уровень Енисея сегодня не критичен. Несмотря на то, что процесс стабилен, мы до настоящего времени находимся в состоянии повышенной готовности.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ