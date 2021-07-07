«Водяное перемирие»: КрасКом объявляет «водную амнистию»-2021

Фото: Мария ЛЕНЦ

В эфире радио «Комсомольская правда» на волне 107.1 FM Олег Гончеров, генеральный директор компании «КрасКом», объяснил нюансы процедуры оформления водопроводов.

Прятаться бесполезно!

— Не секрет, что в Красноярске, в основном в частном секторе, существует самовольная система водоснабжения и водоотведения, — рассказывает Олег Гончеров. — Мы регулярно работаем по выявлению данных абонентов. В прошлом году мы впервые в таком формате пошли навстречу нарушителям и «амнистировали» 375 собственников коттеджей, самовольно построивших трубопроводы и незаконно пользовавшихся холодной водой. С учетом наработанного опыта и пожеланий горожан в этом году акция продлится не один, а два месяца. Заявления будем принимать даже с неполным набором документов, которые в дальнейшем можно донести в КрасКом, а для решения спорных вопросов создаем конфликтную комиссию. В случае отказа оформить договор, нелегальные подключения будут немедленно отрезаны от централизованного водоснабжения.

Олег Гончеров

Всем нужно понимать, что прятаться сегодня бесполезно, так как мы каждый год устанавливаем приборы по учету и видим фактическое потребление воды. Смотрим по факту, сравниваем с договорами и видим, где есть неоплаченная вода. Эта работа ведется постоянно. Все незаконные подключения в магистральные трубопроводы, обнаруженные в водопроводных колодцах КрасКома, во время еженедельных рейдов будут демонтированы, а их собственники не смогут воспользоваться выгодными предложениями акции. Им будут предъявлены административный штраф за несанкционированные врезки плюс сумма за услуги водоснабжения, рассчитанная по диаметру трубы за круглосуточное потребление в течение трёх последних лет.

Под «водную амнистию» компании «КрасКом» попадают только те жители, которые добровольно сообщат в ресурсоснабжающую организацию о собственных незаконных врезках. В таком случае они получают возможность без штрафа и прямо у себя дома заключить договор на услуги холодного водоснабжения. В июле-августе «бездоговорникам» не будут начисляться штрафные санкции за незаконное пользование коммунальным ресурсом, которые по Уголовному кодексу России достигают 300-500 тыс. рублей. При этом плата за подключение к централизованной системе питьевого водоснабжения, установленная региональным Министерством тарифной политики, для собственников частных домовладений Красноярска, составляет менее 10 тыс. рублей.

Расчет баланса — процедура сложная

Достоверная информация о максимальной нагрузке на сети водоснабжения с учетом нужд пожаротушения необходима инженерам КрасКома для расчета на каждый частный дом баланса водопотребления, на основе которого будут отрегулированы параметры работы системы питьевого водоснабжение микрорайона в целом либо выполнена реконструкция для обеспечения стабильной подачи коммунального ресурса.

— Обычно люди дожидаются плановой остановки водозаборных сооружений, когда вода в трубах отсутствует, раскапывают этот водовод (владеем такой информацией), врезаются в сети «на глухую» - без колодца, без прибора учета - и засыпают обратно, — рассказывает Олег Гончеров. — Дальше пользуются водой и не оплачивают. Разумеется, это несет угрозы для системы. Мы в этих случаях, не владея информацией по количеству абонентов, не можем настроить гидравлический режим. Повышаем давление воды — трубы начинают рваться, понижаем — не получают услугу те люди, которые заключили договора и должны ее получать. Конечно, гидравлическая система — это очень важно. Сегодня, когда выявляем подобных нелегальных потребителей, в первую очередь отрезаем их, во вторую - оформляем акт, чтобы предъявить штрафные санкции за бездоговорное пользование холодной водой.

КрасКом и полиция пресекли несанкционированное подключение к водопроводу на улице Якутской. Фото: пресс-служба КрасКом

Сети изношены. И это не секрет

— Говоря об аварийных местах, могу заметить, что они есть, — признается Олег Гончеров. — Связано это с ветхостью сетей. Не секрет, что половина водопроводных сетей имеет 100%-ный износ. В ремонт трубопроводов вкладываем все заложенные в тарифе средства — около 300 млн рублей в год.

Несмотря на форс-мажорные условия 2020 года, различные антиковидные ограничения, мы даже перевыполнили планы по капитальному ремонту объектов водопроводно-канализационного хозяйства. А вот планы восстановления благоустройства не удалось реализовать. Потому что просто не было подрядных организаций. Нехватка рабочей силы прошлой весной возникла в связи с закрытием границ из-за коронавируса и невозможностью привлечь дорожных рабочих из стран ближнего зарубежья на сезонные работы.

Объем благоустроительных работ прошлого года наслоился на текущие задачи. Работы у нашего подрядчика этим летом добавилось. Главное теперь, чтобы погода не подвела.

Где воду не отключат

Мы в этом году утвердили график отключения холодной воды. Услуга будет приостановлена на двое суток в пять периодов. Водозаборных сооружений у нас 7, они отключатся в 5 периодов. Но сегодня мы уже отказались от остановок на острове Отдыха, то есть Центральный район и часть Железнодорожного мы не отключаем. Свердловский район, Ленинский и часть Кировского также не останутся без воды. Мы заменили все необходимые элементы основного оборудования и завершили ревизию электрооборудования. В районах с плотной застройкой проблем нет, наша задача — подключить их к ресурсам, и мы с этим справляемся.

ВАЖНО

В связи с изменением федерального законодательства граждане, чей земельный участок расположен в пределах границ садоводческого или огороднического товарищества, сельскохозяйственного производственного кооператива, не вправе самостоятельно обращаться с заявкой на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения. Такое право законодательно дано председателям СНТ, СПК и т.д., которые подают коллективные заявки.

КОНКРЕТНО

Документы можно оформить на месте, что важно в условиях продолжающейся пандемии коронавируса. Заявки на вызов инспектора сбытового подразделения СГК в Красноярске принимаются по телефону 257-95-55. Время работы Call-центра с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00.

Документы также принимают в формате онлайн: по электронной почте call-centerstk@sibgenco.ru с пометкой «водная амнистия», через клиентский ящик Центра обслуживания клиентов на ул. Республики, 37, в Центре обслуживания клиентов по пр. Красноярский рабочий, 39, в пункте обслуживания клиентов по адресу: пр. Молодежный, 7 (мкр-н Солнечный, в помещении Сбербанка).

Бланк «Заявление на подключение объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения» можно скачать с сайта КрасКома, а оплату за подключение перевести через Сбербанк онлайн.

КСТАТИ

Олег Гончеров:

- Уровень Енисея сегодня не критичен. Несмотря на то, что процесс стабилен, мы до настоящего времени находимся в состоянии повышенной готовности.