Умер бывший глава Красноярска Анатолий Морев

Фото: instagram.com/eremin__krsk/

Анатолий Морев ушел из жизни на 97-м году жизни утром 6 июля. О смерти бывшего главы города сообщил мэр Красноярска Сергей Еремин в своем инстаграме:

- Сегодня утром пришло печальное известие - скончался бывший глава Красноярска Анатолий Ильич Морев. Не устаю повторять, что главное достояние нашего города – это его люди. И очень печально, когда уходят такие великие красноярцы, - сказал глава города.

Фото: instagram.com/eremin__krsk/

Анатолий Ильич Морев родился 14 июня 1925 года в Минусинском районе. В Красноярск он переехал в 1966 году и построил здесь успешную карьеру, оставив большой след в истории города. Красноярский Горсовет он возглавлял с 1972 по 1979 год. Это время стало знаковым для Красноярска. Список достижений Анатолия Ильича можно продолжать долго.

Именно при нем в городе был построен Театр Оперы и Балета, стартовало возведение Октябрьского моста, обустроена левобережная набережная Енисея, отреставрирован Покровский Собор в центре, а также проведена V зимняя Спартакиада народов РСФСР. А в 2028 году экс-глава города был награжден знаком отличие «За заслуги перед городом Красноярском» II степени. И это лишь часть достижений.

Фото: instagram.com/eremin__krsk/

- Я неоднократно встречался с Анатолием Ильичом и по случаю Дня города, и на рабочих встречах, посвящённых развитию Красноярска. Удивительной души человек, болеющий за родной Красноярск. Мои соболезнования всем близким, это великая утрата и для родных, и для города, - добавил Сергей Еремин.

Комсомольская правда-Красноярск присоединяется также выражает соболезнования родным и близким Анатолия Ильича.