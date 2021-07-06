«Дорогое удовольствие»: красноярский интернет-соблазнитель вымогал 50 000 рублей за интимное видео после свидания

Фото: Мария ЛЕНЦ

Свидание с эротическим продолжением закончилось для жительницы Канска посещением полиции. Её интернет-знакомый, с которым она долгое время переписывалась в сети, решил не просто «получить все» от их реальной встречи, но еще и заработать сверху. Причем в прямом смысле этого слова. Как сообщают в МВД, заведено дело по статье «Вымогательство».

Женщина около месяца общалась в интернете с мужчиной из Красноярска, когда они решили встретиться вне мессенджеров и социальных сетей. Избранник отправился в Канск, где была назначена встреча.

Свидание явно удалось, ведь проснулись интернет-знакомые в одной постели. Но вот дальнейшее общение не заладилось, так как красноярец внезапно сообщил, что все их интимные приключения были сняты на видео. Поэтому, если жительница Канска не хочет «славы», то ей придется заплатить довольно нескромную сумму – 50 000 рублей. А чтобы женщина точно была уверена в серьезности намерений героя-любовника, он вынес из её квартиры телевизор.

Вскоре, после обращения в полицию, шантажиста задержали. Технику у мужчины изъяли и завели на него уголовное дело. Сейчас красноярский соблазнитель временно находится на подписке о невыезде. Полицейские тщательно проверяют причастность жителя Красноярска к подобным преступлениям. Если его вину докажут, то мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.