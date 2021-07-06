Жителю Красноярского края, чья дочь погибла под колесами грузового поезда, вынесли судебный приговор

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В Красноярском крае закончилось судебное разбирательство по факту смерти 11-летней девочки, попавшей под колеса поезда. Как сообщают в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте, отца школьницы, перебегавшего через железнодорожные пути и потащившего за собой ребенка, признали виновным в гибели дочери.

Трагедия произошла еще в феврале 2021 года на станции Заозерная. Мужчина был серьезно пьян, он шел с дочерью в магазин, когда решил сократить дорогу. Вместо того, чтобы пройти по безопасному виадуку, родитель решил перебежать пути по служебному переходу прямо перед грузовым поездом, как раз проезжавшим мимо. Успев в последний момент, мужчина с девочкой пошли вдоль рельс, считая, что локомотив их не заденет. К несчастью, поезд сбил обоих. Отец выжил, а вот ребенок погиб на месте от полученных травм.

На мужчину завели уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». После тщательного расследования, материалы ушли в суд, где отца признали виновным в гибели собственной дочери. Жителю Красноярского края назначили наказание в виде исправительных работ сроком 1 год 6 месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

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