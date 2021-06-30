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30 июня 2021 5:00

Без печеньки не приходи: в тайге под Красноярском хитрый соболь пять лет приручал спасателя

А, если без шуток, они так подружились, что теперь лесной зверек без страха ест изо рта человека
Ася ЖУКОВААся ЖУКОВА
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Кеша подходит к человеку без страха. Фото: Валерий Коханов.

Кеша подходит к человеку без страха. Фото: Валерий Коханов.

- Человек, накрывай поляну! – редкое явление прямо сейчас наблюдают в нацпарке «Столбы» под Красноярском. Здесь дикий соболек вот уже пять лет приходит из тайги, чтобы пообщаться с человеком, спасателем Валерием Кохановым. Понятно, небескорыстно, за печенье и орешки. «Тем не менее вопрос, кто еще кого приручил?» - шутят в соцсетях.

Секретная заимка

Человек плюс соболь, историю необычной дружбы Валерий Петрович с 2017 года снимает на фото и видео, выкладывает на своей странице. Так что у «тандема» полно поклонников.

Кеша пришел на встречу со своим другом-человеком
Видео: Валерий Коханов, фейсбук.

Ведь Валерий Коханов – человек, известный и в Красноярске, и в стране. Спасатель, мастер спорта по альпинизму, причем международного класса. Один из команды, проложившей новый маршрут на Эверест, участник перехода на лыжах через Северный полюс. А еще, разумеется, знаменитый столбист, так называют в Красноярске скалолазов, без страховки покоряющих вершины в нацпарке.

Валерий Коханов - человек, известный и в крае, и в стране. Фото: МЧС.

Валерий Коханов - человек, известный и в крае, и в стране. Фото: МЧС.

Там-то, на одной из таежных заимок, куда время от времени наведывается Коханов, все и случилось. Кстати, точные координаты места он не называет. А то начнется – выдай всем по персональному соболю…

«Так и до поцелуев недалеко»

- У нас принято: около избы оставляем еду для птиц и животных, - рассказал Валерий Петрович корреспонденту «Комсомольской правды – Красноярск». – Они привыкли, и являются туда без опаски: белка, дятел, кого только нет!

Обед сегодня удался! Фото: Валерий Коханов.

Обед сегодня удался! Фото: Валерий Коханов.

А несколько лет назад о «скатерти-самобранке» проведал соболек. Приметный такой – с пятнышком на шубке. Скорее всего, это шрамик после схватки с другим обитателем парка.

Уже в самую первую встречу на ум пришел знаменитый соболек Кеша – символ Спарткиад народов СССР, проходивших в Красноярске в 80-е, признается Коханов. Так у его лесного гостя образовалась кличка - Кеша, Иннокентий.

Один из первых снимков Кеши на таежной заимке. Вот это аппетит! Фото: Валерий Коханов.

Один из первых снимков Кеши на таежной заимке. Вот это аппетит! Фото: Валерий Коханов.

Поначалу новый приятель осторожничал. Подходил, но с оглядкой. Хвать из рук заветный кусочек и обратно в лес наутек.

Но постепенно освоился. Понял, вреда ему не причинят. И даже разучил цирковой трюк (ну, почти). Теперь лакомится печеньками не из рук, а изо рта человека.

На кадрах видно: этот номер дается зверьку не просто. Он прокрадывается из чащи к избе, оглядывается во все стороны: нет ли угрозы? Замечает «кормильца», в зубах которого зажато печенье, и давай к нему. Подойдет вплотную, вытащит лакомство и вперед, пировать! «Так и до поцелуев не далеко», - подтрунивают пользователи. - Конечно, но только после пандемии, - парирует Коханов.

Так и до поцелев недалеко, шутят в соцсетях. Фото: Валерий Коханов.

Так и до поцелев недалеко, шутят в соцсетях. Фото: Валерий Коханов.

Что любопытно, его питомец в лес с кусочком не убегает. Не боится, что отберут. Пристроится где-нибудь неподалеку и хрустит себе - довольный.

Приноси готовенькое!

- Сколько мне из-за этих печенюшек выговаривали, - говорит Коханов. – Но я, во-первых, покупаю, как себе, полезные, без пальмового масла и прочей «химии». Во-вторых, даю по чуть-чуть – как лакомство. А в качестве основного блюда кормлю куриными головами или ножками. К слову, пробовал варить – нет, не нравится. Употребляют только сырыми.

Соболи же хищники, в природе, в основном, мышкуют. Хотя могут пощелкать орешки, закусить ягодкой. Но в тайге пищу надо еще добыть, а тут несут готовенькое. Так что от угощенья не отказываются.

Больше всего Кеша жалует печенье и орешки. Фото: Валерий Коханов.

Больше всего Кеша жалует печенье и орешки. Фото: Валерий Коханов.

- В конце концов, Кеша осмелел. Стал совсем, как кот: придет из леса, сядет и ждет, пока ему что-нибудь перепадет. Еще и мурчит. Схрумкает и проверяет: не осталось ли еще чего? Может, и пальцы облизать, у него язык такой шершавый. К слову, соболь самый красивый зимой – пушистый, шубка так и переливается. А сейчас шерстка у них редкая, к тому же клещи. Когда Кеша подпускает меня поближе, я незаметно пытаюсь оторвать их, если получается. Иногда грудку почешешь, спинку – он только урчит в ответ. Хараааактер!

Маленький хозяин тайги

Кешу уже считают визитной карточкой этого места. Если раньше приходил в одиночку, теперь может и компанию на обед привести. Налетай, лесная братва!

- Приходил с другом, я назвал его Андроныч. Тот такой светленький, с рыжей бородой. Вообще соболи бывают оооочень эффектными – «сиамской» расцветки, когда выделены нос и грудка. А Кеша обычный, темненький. Наш простой парень со Столбов. Он тут старожил, всем заправляет. И каких-то гостей одобряет – Андроныча, две девчонки еще приходят. Но других гонит нещадно, тоже мне, «понаехи»!

Теперь Кеша приходит на обед не один. Фото: Валерий Коханов.

Теперь Кеша приходит на обед не один. Фото: Валерий Коханов.

Заимка заимкой, а встретить такого зверька в дикой природе – большая удача. Они очень осторожные, чужим стараются себя не выдать. Зато с какой выдумкой!

Смышленый, юркий, а какой симпатичный! Фото: Валерий Коханов.

Смышленый, юркий, а какой симпатичный! Фото: Валерий Коханов.

- Оставишь на открытом месте что-то вкусное, утащат обязательно. Чего только Кеша у нас не воровал: рыбу для строганины, кур и даже торт. Что-то успели вернуть, что-то прошляпили. А потом, видите, сдружились, даже скучаем друг по другу. Как-то было: Кеша не появлялся целую неделю – пропал. Предполагаю, кто-то его напугал, может, гонялся. Кроме того, бывает, исчезает по весне, когда появляются детеныши. Скорее всего, заботится. Но по первому снегу всегда возвращается снова. И кто сказал, что соболь не приручается? Кеша, служить!

ВАЖНО

Валерий Коханов - опытный таежник, к тому же биолог-профессионал, много лет проработал в научно-исследовательском институте. Он, как немногие, знает законы природы и никогда не навредит лесному обитателю. Тем более что не обеспечивает его пропитанием, а лишь иногда дает лакомства. Обычно же Кеша добывает себе корм сам - охотится на мышей, ищет орехи и ягоды. Так что никакой опасности тут нет - ни для зверя, ни для человека.

Другое дело, когда диких животных (медведей, лис и прочих) прикармливают не изредка, а регулярно. На мусорках в дачных поселках или, когда хищники выходят на трассу. Это совершенно другая ситуация: зверь отвыкает самостоятельно искать себе пропитание. Начинает постоянно выходить к людям, а, значит, подвергает риску и себя, и человека. По итогу такое животное могут отстрелить или - как вариант - оно станет жертвой браконьеров.

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