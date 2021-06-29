Красноярцев будут штрафовать за ЖЭК-арт из покрышек Фото: Мария ЛЕНЦ

Использовать автомобильные покрышки для создания скульптур и ограждений во дворах теперь нельзя. Запрет не обошел Красноярск, и теперь подобных умельцев будут штрафовать, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Твое лицо, когда фигуры из покрышек объявили вне закона. Фото: мэрия Красноярска

Суть в следующем: экологи утверждают, что шины – это опасные отходы, которые могут разлагаться до 130 лет. А кроме того, они выделяют токсичный запах и хорошо горят. С другой стороны – утилизация покрышек все еще недостаточно развита в регионах.

Словом – скоро со всех дворов страны исчезнут полюбившиеся нам клумбы, лебеди и другая живность из шин.

Уезжаю из этого двора, а то утилизируют...

В мэрии Красноярска уточняют, что выбрасывать покрышки на свалки категорически запрещено. Также нельзя закапывать шины на своих участках. Поэтому нарушителей будут безжалостно штрафовать. За первый проступок любителю ЖЭК-арта грозит штраф в 1-2 тысячи рублей. За повторный – 2-3 тысячи рублей. Для управляющих компаний нарушение еще более суровое – 100-250 тысяч рублей.

Но выход есть. Отправить использованные шины на утилизацию можно по следующим адресам:

Фото: мэрия Красноярска

- ООО «Спортлэнд», мкр. Солнечный, тел. 2-93-16-86; 8-913-538-77-94;

- ООО «Эприс», прием отработанных покрышек диаметром до 1200 мм, тел. 204-08-19;

- Красноярский завод резиновой крошки, тел. 280-50-12.