В Красноярске полицейские задержали неадекватного мужчину, который волок за руку маленького ребенка

Фото: Елена ИВАНОВА

Драматическую картину наблюдали в пятницу вечером прохожие и жители дома в районе остановки «Красномосковская». Абсолютно неадекватный мужчина буйствовал на улице, устроил дебош в павильоне – орал, матерился, выкрикивал бессвязные фразы, угрожал всем вокруг... при этом тащил за руку маленькую, на вид года три, девочку. Ребенок то испуганно отступал на несколько шагов от размахивающего руками, как потом выяснилось, отца, то покорно плелся следом, - деваться было некуда.

- Не отреагировать на это было невозможно, - одна из жительниц дома, увидев происходящее в окно, вызвала полицию (одновременно «тревожную кнопку» нажали в павильоне, – даже взрослый не рискнул бы оказаться с ним рядом, мурашки по коже, а тут ребенок, он мог просто «пристукнуть» его на глазах у всех. А если представить, что он сейчас скроется, что будет дальше?

Тем временем, неадекват зашел в расположенный рядом павильон китайской еды – как выяснилось, здесь работает продавцом мать девочки. Ребенок остался внутри, отец пошел дальше по улице, пугая прохожих...

Мать, впрочем, не подумала закончить торговлю, и закрыть павильон – поскольку на место уже ехала полиция, очевидцы попытались хоть как-то проконтролировать ситуацию.

Но удержать ее до приезда силовиков, которые бы во всем разобрались, не успели.

- Это мой муж и мой ребенок, - внезапно огрызнулась женщина. – А что я сделаю, если он пьяный?

И, схватив ребенка на руки, наспех закрыв павильон, бросилась в подъезд расположенного рядом дома.

К слову, успела вызвать «подмогу» по телефону, чтобы успеть скрыться: оказалось, ларек с фруктами, что находится на остановке, принадлежит кому-то из родственников папаши, и они не преминули вмешаться - не столько агрессивно, но не проявляя никакого желания помочь, наоборот.

К счастью, полиция приехала и сработала оперативно: неадеквата удалось задержать (при этом он чуть не вынес двери «УАЗика», а ПДН сразу начала опрос по району, заверив, что местонахождение ребенка будет оперативно установлено, его состояние, с семьей будут, что говорится, «работать» (в понедельник мы ждем новостей по этой теме).