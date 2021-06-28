Стали известны результаты ЕГЭ по химии, географии, литературе, физике и профильной математике в Красноярском крае

Максимальный результат на ЕГЭ по химии из 1,7 тысяч человек набрало 8 выпускников Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае озвучены итоги ЕГЭ по химии, географии, литературе, физике и профильной математике. Среди тех, кто сдавали эти экзамены, 78 выпускников набрали наивысший балл. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства. Экзамен по литературе сдавали 296 человек. На 100 баллов экзамен написало рекордное количество учеников за последние 6 лет — 62 человека.

Максимальный результат на ЕГЭ по химии из 1,7 тысяч человек набрало 8 выпускников. 11 ученикам не хватило всего 1 балла до максимального результата.

ЕГЭ по географии писали 279 школьников. Из них лишь один набрал 100 баллов. Физику написали 2663 человека, из них 7 человек выполнили работу на 100 баллов.

ЕГЭ по профильной математике написали 7744 человека, 6 ребят получили 98 баллов за экзамен, стобальников нет.

Напоминаем, что ЕГЭ по базовой математике в этом году был отменен.

24 и 25 июня состоялся последний экзамен — информатика и ИКТ. Свои результаты выпускники узнают не позднее 8 июля. Результаты по биологии ожидаются 1 июля.

А в соседних регионах дело обстоит так:

В республике Тыва озвучены итоги ЕГЭ по физике и истории. Среди тех, кто сдавали эти экзамены, немногие набрали высокий балл. Об этом рассказали в пресс-службе правительства. Экзамен по физике сдавали 395 человек. На 81-100 баллов написали 1,6% учащихся. ЕГЭ по истории написали 555 учеников. 100 баллов получил лишь один учащийся.

В Республике Хакасия озвучены итоги ЕГЭ по химии, географии и литературе.

Экзамен по литературе на 90+ баллов сдали 4 выпускника, на 100 баллов — ни один. Максимальный результат на ЕГЭ по химии получил выпускник черногорской Гимназии Андрей Анисимов. Впервые за последние пять лет 100 баллов по географии заработала выпускница абаканской школы №25 Елизавета Кочеткова.