Трое погибли в ДТП на трассе «Красноярск — Енисейск» Фото: ГИБДД Красноярского края

Смертельное ДТП произошло на трассе «Красноярск — Енисейск». Там поздним вечером 26 июня «Лексус» на полном ходу влетел в столб. Все, кто находился в салоне, скончались на месте.

Трагедия случилась около 22:00. По информации краевого ГИБДД, водитель за рулем иномарки не справился с управлением на скользкой дороге.

Машину занесло и она протаранила электрический столб. В салоне находились трое мужчин: 33-летний владелец авто и двое пассажиров: парни 23 и 19 лет. Шансов выжить у них не было — машина превратилась в груду искореженного металла, а колеса разлетелись по проезжей части.

Пока предварительной версией причины аварии считается то, что «Лексус» двигался с сильным превышением скорости Фото: ГИБДД Красноярского края

Как сообщили в пресс-службе дорожного ведомства, все находящиеся в салоне люди были пристегнуты ремнями безопасности, но это не спасло их.

Пока предварительной версией причины аварии считается то, что «Лексус» двигался с сильным превышением скорости и именно поэтому его занесло. Однако предстоит провести экспертизу. Ей будут заниматься следователи.