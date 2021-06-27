Последняя неделя июня в Красноярске будет пасмурной, а температура опустится до +9 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным портала GISMETEO, начнется рабочая неделя с дождей и гроз. Дневная температура составит около +20 градусов, весь день будут идти дожди. Ожидаются грозы и пасмурность. Порывы ветра – 5-9 метров в секунду. Ночью похолодает до +12 градусов. Атмосферное давление составит 742-743 мм рт.ст.

Во вторник немного потеплеет – до +21 градусов. Вновь будет облачно с прояснениями. Вновь ожидаются грозы и дожди. Зато стихнет ветер – до 2-4 метров в секунду. Ночью температура опустится до +10 градусов. Будет облачно, возможны осадки. Атмосферное давление в течение дня 742-743 мм рт.ст.

Среда ожидается самым теплым днем недели. В погодном плане она будет мало чем отличаться от предыдущих дней. Все те же грозы, дожди и тучи. Усилится и ветер – до 5-12 метров в секунду. Ночь синоптики обещают сравнительно теплой – до +13 градусов, но дожди усилятся. Атмосферное давление – 736-742 мм рт.ст.

В четверг ожидается резкое похолодание. В первый день июля похолодает до +15 градусов. Ожидается сильнейший ливень, будет облачно, но с редкими прояснениями. К ливню присоединится сильный ветер с порывами до 11 метров в секунду. Ночью похолодает до +9. Атмосферное давление – 736-739 мм рт.ст.

В пятницу погода немного наладится. Днем воздух прогреется до +19 градусов. Дожди наконец прекратятся, изредка будет выглядывать солнце. При этом ветер останется сильным – до 9-11 метров в секунду. Однако ночь на субботу, по сообщениям синоптиков, станет самой холодной за неделю. Температура опустится до +8 градусов. Атмосферное давление в течение дня 739-740 мм рт.ст.