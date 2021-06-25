На «Красноярских столбах» пернатая мать-героиня захватила экскурсионный автобус. Фото: Надежда Гончарова

На парковке кордона Лалетино в нацпарке «Красноярские столбы» водитель осматривал перед работой экскурсионный автобус. Открыл капот – а там... батюшки святы... гнездо. Даже не гнездо, а гнездышко. А в нем пять крошечных пестрых яиц. Пришлось капот аккуратно закрыть и оставить автобус в покое – губить птиц рука не поднимется.

Эту историю рассказали специалисты научного отдела национального парка «Красноярские Столбы»:

- Один из экскурсионных автобусов весной этого года неожиданно заняла семья трясогузки. В это время – период «разгула» клещей – туристов немного, автобус несколько дней оставался на парковке кордона Лалетино, и маскированная трясогузка решила, что это отличный персональный роддом. Вообще гнезда трясогузки вьют в самых разных местах. Одно из обязательных условий – чтобы оно было закрыто сверху, от дождя и непогоды.

Вот она, пернатая мать-героиня. Фото: Надежда Гончарова

Прямо у нас под носом, но совершенно незаметно, птица свила гнездо под капотом автобуса, отложила пять крошечных яиц и приступила к насиживанию. Выяснилось это 21 апреля. Конечно, у нас выбора не оставалось, как использовать другие автомобили и терпеливо ждать, когда птенцы вылупятся, немного повзрослеют и улетят, к тому же дело это достаточно быстрое – чуть более месяца.

Пять крохотных яиц. Фото: Надежда Гончарова

Гнездо в автобусе на Лалетино было взято на особый контроль, научные сотрудники регулярно аккуратно проверяли объект и, наконец, 28 мая доложили, что птенцы впервые увидели свет. Первые дни мать неотлучно находилась на гнезде, обогревая молодых. Чтобы согреться, птенцы даже устраивали «пирамиду»: пусть в тесноте, да не в обиде. Когда установилась теплая погода, две птички дружно кормили малышей.

Желторотик. Фото: Надежда Гончарова

Сегодня птенцы уже слетели из уютного гнездышка. Пока они не научатся самостоятельно добывать себе корм, прятаться от хищников и уверенно летать, их будут кормить родители. Малышей часто можно увидеть под стендами нацпарка. Раззвинув клювики, они и терпеливо ждут родителей с добычей. Интересно, что трясогузка, охотясь, не только умудряется поймать нескольких вертких насекомых, но и одновременно пищать возле гнезда, отгоняя непрошеных гостей. В скором времени птицы приступят к постройке нового гнезда, ведь маскированные трясогузки – одни из немногих наших птичек, за лето успевающих вывести птенцов дважды. И вполне заслуживают ордена «мать героиня».

Нахохлился, малыш. Фото: Надежда Гончарова

Кстати, в национальном парке «Красноярские Столбы» отмечается 216 видов птиц, от редких до широко распространенных. Многие живут на территории весь год, а есть такие, кто прилетают сюда, чтобы вывести летом птенцов. Есть виды, которые останавливаются во время весенней и осенней миграции. Или специально прилетают сюда на зиму.

И есть еще один вид – синантропные, которые живут рядом с человеком. Вот и наша трясогузка из их числа. Она умудряется ловить насекомых буквально под ногами у человека и при этом комфортно себя чувствует.