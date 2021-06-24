Красноярск топит сильнейшими дождями, но паводок отступает: влияют ли ливни на уровень воды в Енисее

Город топит проливными дождями, но паводок отступает: влияют ли ливни на уровень воды в Енисее Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава Среднесибирского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Иван Гордеев специально для «Комсомольской правды» - Красноярск прокомментировал ситуацию с дождями, паводком и подтоплениями.

- Уровень Енисея в черте Красноярска зарегулирован. Определяется он преимущественно расходом воды на Красноярской ГЭС. Есть еще небольшая доля околоприточности Маны и Базаихи, которые впадают от ГЭС до городской черты, но это всего лишь небольшие доли процентов от того, что пропускает станция. Второе — тот ливень, который прошел в прошлые выходные – да, весьма значительный по объёму, выпала месячная норма осадков.

Но он напрямую уровню воды в Енисее по Красноярску, практически ничего не даёт. Это всё стекает в Енисей и уходит ниже по течению, то есть, существенных подъёмов нет. Другое дело, что сильные осадки прошли не только в Красноярске, но и в бассейне около притоков Красноярского водохранилища, а там они уже пополняют объём впадающих в него рек. Водохранилище, соответственно, является приёмником этих ливневых вод и наполняется, с учётом интенсивности наполнения и приближения к проектным высшим отметкам устанавливается сбросной расход в нижний биф.

Сейчас он установлен на уровень 6500 кубометров в секунду, в ближайшее время он будет снижен. До 26 июня режим работы Красноярской ГЭС установлен на 5700-6000 куб. в секунду, то есть, меньше, чем сейчас. Подводя итоги: ливневые осадки по бассейну наполняют водохранилище, но не являются критичными для того, чтобы уровень воды в черте Красноярска изменился. Связь между ними посредственная, и обусловлена именно режимом работы Красноярской ГЭС. 21 июня уровень воды в Енисее остановился на отметке в 413 см, с учетом нормы сброса на ГЭС в 5700-6000 куб. в секунду, ситуация для снижения уровня подтопления в Красноярске будет благоприятной, и оно уменьшатся по площади.