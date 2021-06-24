История одного укуса или чего не договаривают компании при оформлении страховки от клеща Фото: Мария ЛЕНЦ

Субботняя (18 июня) прогулка на Столбы обернулась походом по больницам и аптекам. Я люблю длительные пешие прогулки, в выходные пройти несколько км – это обязательно! Столбы для таких походов самое то.

Несмотря на очень жаркий день, мы с подругой предприняли все возможные меры защиты: закрытая обувь, джинсы в носки, обработка спреем антиклещ плюс постоянный осмотр – а не ползает ли кто-то по мне?

Даже такое обмундирование не помогло Фото: Ася ЖУКОВА

Всю дорогу шли упакованные и удивлялись – похоже, мало кто боится клещей, потому что люди в платьях, шортах, сланцах, чуть ли не в купальниках.

Во время прогулки подруга сбила с себя парочку незваных гостей (осмотр, еще раз осмотр), но настроения это особо не испортило.

На обратном пути решили сесть на скамейку возле Перьев, отдохнуть, чайку попить. И вот оно – аааа, клещ! На плече подруга увидела клеща, только-только вцепился. С усилием вытащила, на месте укуса виднелась маленькая точка крови (успел, зараза!). Клеща бережно завернули в салфетку, потом в пакет, чтобы отнести на анализ.

Кстати, погуглив, с удивлением узнали, что клеща нужно хранить в комфортных условиях – на влажном ватном диске, в герметичном контейнере, в холодильнике.

"Виновник торжества" Фото: Ася ЖУКОВА

Обратная дорога была уже не такой веселой, угнетали мысли – а вдруг энцефалитный? В воскресенье подруга собиралась везти его на анализ.

После прогулки я пришла домой, сняла с себя лесную одежду, еще раз проверила – клещей не было, ничего нигде не чесалось. Уф!

Воскресенье

Утром следующего дня после душа я нащупала на спине что-то странное. Родинка? Вроде нет. Посмотрела в зеркало – клещ!!! Сидит плотно и уверенно, но напиться не успел.

И тут начались звонки в страховую компанию: «Что делать? Куда бежать? Это страховой случай? А если? А что?»

Укус клеща Фото: Полина КУЗНЕЦОВА

Сразу скажу, страховалась я несколько лет, но страховой случай как-то не наступал, клещей с себя снимала, а вот присосавшихся не было, поэтому как вести себя на практике, я не знала.

Звоню в страховую. Гудки, музыка, автоответчик, подождите, один специалист переводит на другого (снова ожидание, а время идет!).

Наконец-то! Отвечают – «вам надо клеща вытащить, но сегодня воскресенье, в клинику никак, поэтому обратитесь по полису ОМС в травмпункт, а потом везите клеща на Сопочную, 38 на анализ. Но там работают только до двух часов»

Паника нарастает! Я понимаю, что сейчас час дня – в травмпункте точно просижу не один час, на Сопочную не успею сегодня, время потеряю…

Звоню на Сопочную и с облегчением узнаю, что они работают до 5 часов!

Фото: Мария ЛЕНЦ

Звоню подруге, объясняю ситуацию, говорю, что придется и мне везти своего «пассажира». Она вызывается помочь – «сейчас приду и вытащим твоего клеща сами, я знаю, как это делать! Сэкономим время!»

Место, где присосался клещ, побаливает, неприятно… Подруга пытается вытащить паразита, но достает только несколько ножек и тельце. Морда осталась во мне, чтобы вытащить остатки, нужно колупнуть глубже, а болевой порог у меня никудышный, ору!

Решаю, пусть пока остается там, буду пока ходить с дырочкой в правом боку. Едем на Сопочную, а потом в травмпункт, доставать останки.

На Сопочной никого, очереди нет. Оформляем своих клещей и с удивлением узнаем, что по нашим страховкам можно сделать анализ клеща только на 4 заболевания, а всего их 7. За три нужно доплатить 900 рублей. Ладно, здоровье дороже. Платим. Результат ждать на следующий день. Кстати, пока оформлялись, набежала очередь.

Едем в травмпункт. Там, как и ожидалось, толпа, сидеть до конца дня точно. Но тут выглядывает из кабинета врач, спрашивает – у кого что? И на мое «клещ!» говорит, пойдемте вытащим, секундное дело. Объясняю, что сидит глубоко и не весь. Смотрит, говорит – мажьте йодом или зеленкой, оно само выйдет…

Понедельник

С самого утра жду смс с результатами, терзаюсь – только не энцефалит! Ну и далее по списку.

Часа в 2 долгожданное сообщение приходит – 3 попадания из 7: боррелиоз, анаплазмоз, риккетсиоз. Болезный попался… Кстати, у подруги тот же набор. Как объяснили врачи, такое вполне возможно, потому что клещи из одной локации.

Начинается вторая часть плотного общения со страховой – что теперь делать, если клещ больной, куда идти на прием. Снова звонки, долгое ожидание, перевод с одного специалиста на другого. Определяют – по страховке нужно идти в конкретную больницу, по живой очереди, сначала в 14 кабинет, потом в кабинет 34а…

Вторник

С самого утра собираемся и едем в назначенную страховой больницу. 14 кабинет оказывается «распределительным» - там оформляют документы и направляют в другой кабинет, уже к специалисту. Очередь человек 15, но прошли довольно быстро. Идем в кабинет 34а – к инфекционисту. Здесь такая же очередь. Стоять скучно, поэтому интересуемся – тоже укушенные? А где? Мы на Столбах! Народ называет – Столбы, отдыхали на Мане, в Дивногорск на ГЭС ездили… Выходные прошли плодотворно. Тут же узнаем, что почти у всех клещи с боррелиозом.

Очередь движется, после нас еще приходят укушенных человек 10. Инфекционист быстро оформляет документы, выписывает рецепт на антибиотик: «Его получите в аптеке такой-то, бесплатно, по страховке. А через 2 недели придете сдавать кровь, проверим». И так устало спрашивает – много вас там еще таких? Говорю, хватает. Врач дает направление к хирургу – доставать застрявшего клеща. Но для этого снова нужно отстоять в 14-й «распределительный» кабинет, и только потом в 4-й, к хирургу… Добрый хирург с порога говорит разуваться, раздеваться и на кушетку. Я ему – у меня там кусок, сами хотели вытащить… Но больше так точно не буду! Доктор отвечает – как я давно ждал от пациентов таких правильных слов!

Вместе с медсестрой светят лампой, рассматривают. Видимо, чтобы отвлечь меня, доктор интересуется, где работаю. Отвечаю. Спрашивает – а что, газеты еще читают? Я: еще как читают!

Пять минут, практически не больно – и я свободна!

Теперь в аптеку. И тут вновь удивление: полисы у нас не той формы и вообще лекарств по ним не положено. Снова звоню в страховую – как так? Объясните?

Говорят, да, так и есть: «Лекарство бесплатно положено, но только если вы будете лечиться в стационаре…».

В очередной раз убеждаюсь – нужно или дотошно читать условия договора (но как неспециалист все же некоторые формулировки я понимаю неверно), или страховаться лично, очно, в офисе и пытать сотрудника страховой. Понимание приходит с опытом.

Красноярские Столбы Фото: Ася ЖУКОВА

Таблетки я покупаю за свои деньги. Подсчитываем расходы - стоимость страховки, личные расходы при наступлении страхового случая – а нужен ли вообще полис ДМС? Или проще лечиться по ОМС? Масса вопросов одолевает мой, рискующий воспалиться, мозг.

КОНКРЕТНО

Типовой страховой полис содержит:

- анализ на РНК вируса клещевого энцефалита

- ДНК Borelia burgdorferi si (боррелиоз)

- ДНК Anaplasma phagocytophilum (анаплазмоз)

- анализ на ДНК Ehrlichia chaffeensis/Ehrlichia muns (эрлихиоз)

Стоимость полиса: около 550 рублей.

Приходится покупать дополнительно:

- ДНК Babesia species (бабезиоз)

- ДНК Rickettsia species (рикеттсиоз)

- ДНК возбудителя клещевого боррелиоза безэритемной формы (B.miyamotoi)

Стоимость анализов на дополнительные маркеры: 900 рублей.

Расходы на лекарства составили: 650 рублей (за антибиотики)

Плюс пробиотики: 800 рублей

Итого мои дополнительные расходы обошлись в 2350 рублей.

Впереди две недели питья антибиотиков и контрольный анализ. Кстати, нужно уточнить – может, и он в страховку не входит…

По информации страховых компаний, стандартный полис предоставляет страховку только от клещевого энцефалита и боррелиоза, полный пакет включает только четыре базовых маркера – о них мы писали выше. К сожалению, на данный момент в Красноярске нет возможности застраховаться от всех семи заболеваний - такие полисы пока не предоставляются.