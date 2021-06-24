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Общество24 июня 2021 10:25

История одного укуса, или чего не договаривают компании при оформлении страховки от клеща

Почему при оформлении полиса нужно внимательно читать договор и «пытать» менеджера
Авторы (2):
Полина КУЗНЕЦОВА
Лейла ЛЕРМОНТОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
История одного укуса или чего не договаривают компании при оформлении страховки от клеща

История одного укуса или чего не договаривают компании при оформлении страховки от клеща

Фото: Мария ЛЕНЦ

Субботняя (18 июня) прогулка на Столбы обернулась походом по больницам и аптекам. Я люблю длительные пешие прогулки, в выходные пройти несколько км – это обязательно! Столбы для таких походов самое то.

Несмотря на очень жаркий день, мы с подругой предприняли все возможные меры защиты: закрытая обувь, джинсы в носки, обработка спреем антиклещ плюс постоянный осмотр – а не ползает ли кто-то по мне?

Даже такое обмундирование не помогло

Даже такое обмундирование не помогло

Фото: Ася ЖУКОВА

Всю дорогу шли упакованные и удивлялись – похоже, мало кто боится клещей, потому что люди в платьях, шортах, сланцах, чуть ли не в купальниках.

Во время прогулки подруга сбила с себя парочку незваных гостей (осмотр, еще раз осмотр), но настроения это особо не испортило.

На обратном пути решили сесть на скамейку возле Перьев, отдохнуть, чайку попить. И вот оно – аааа, клещ! На плече подруга увидела клеща, только-только вцепился. С усилием вытащила, на месте укуса виднелась маленькая точка крови (успел, зараза!). Клеща бережно завернули в салфетку, потом в пакет, чтобы отнести на анализ.

Кстати, погуглив, с удивлением узнали, что клеща нужно хранить в комфортных условиях – на влажном ватном диске, в герметичном контейнере, в холодильнике.

"Виновник торжества"

"Виновник торжества"

Фото: Ася ЖУКОВА

Обратная дорога была уже не такой веселой, угнетали мысли – а вдруг энцефалитный? В воскресенье подруга собиралась везти его на анализ.

После прогулки я пришла домой, сняла с себя лесную одежду, еще раз проверила – клещей не было, ничего нигде не чесалось. Уф!

Воскресенье

Утром следующего дня после душа я нащупала на спине что-то странное. Родинка? Вроде нет. Посмотрела в зеркало – клещ!!! Сидит плотно и уверенно, но напиться не успел.

И тут начались звонки в страховую компанию: «Что делать? Куда бежать? Это страховой случай? А если? А что?»

Укус клеща

Укус клеща

Фото: Полина КУЗНЕЦОВА

Сразу скажу, страховалась я несколько лет, но страховой случай как-то не наступал, клещей с себя снимала, а вот присосавшихся не было, поэтому как вести себя на практике, я не знала.

Звоню в страховую. Гудки, музыка, автоответчик, подождите, один специалист переводит на другого (снова ожидание, а время идет!).

Наконец-то! Отвечают – «вам надо клеща вытащить, но сегодня воскресенье, в клинику никак, поэтому обратитесь по полису ОМС в травмпункт, а потом везите клеща на Сопочную, 38 на анализ. Но там работают только до двух часов»

Паника нарастает! Я понимаю, что сейчас час дня – в травмпункте точно просижу не один час, на Сопочную не успею сегодня, время потеряю…

Звоню на Сопочную и с облегчением узнаю, что они работают до 5 часов!

Фото: Мария ЛЕНЦ

Звоню подруге, объясняю ситуацию, говорю, что придется и мне везти своего «пассажира». Она вызывается помочь – «сейчас приду и вытащим твоего клеща сами, я знаю, как это делать! Сэкономим время!»

Место, где присосался клещ, побаливает, неприятно… Подруга пытается вытащить паразита, но достает только несколько ножек и тельце. Морда осталась во мне, чтобы вытащить остатки, нужно колупнуть глубже, а болевой порог у меня никудышный, ору!

Решаю, пусть пока остается там, буду пока ходить с дырочкой в правом боку. Едем на Сопочную, а потом в травмпункт, доставать останки.

На Сопочной никого, очереди нет. Оформляем своих клещей и с удивлением узнаем, что по нашим страховкам можно сделать анализ клеща только на 4 заболевания, а всего их 7. За три нужно доплатить 900 рублей. Ладно, здоровье дороже. Платим. Результат ждать на следующий день. Кстати, пока оформлялись, набежала очередь.

Едем в травмпункт. Там, как и ожидалось, толпа, сидеть до конца дня точно. Но тут выглядывает из кабинета врач, спрашивает – у кого что? И на мое «клещ!» говорит, пойдемте вытащим, секундное дело. Объясняю, что сидит глубоко и не весь. Смотрит, говорит – мажьте йодом или зеленкой, оно само выйдет…

Понедельник

С самого утра жду смс с результатами, терзаюсь – только не энцефалит! Ну и далее по списку.

Часа в 2 долгожданное сообщение приходит – 3 попадания из 7: боррелиоз, анаплазмоз, риккетсиоз. Болезный попался… Кстати, у подруги тот же набор. Как объяснили врачи, такое вполне возможно, потому что клещи из одной локации.

Начинается вторая часть плотного общения со страховой – что теперь делать, если клещ больной, куда идти на прием. Снова звонки, долгое ожидание, перевод с одного специалиста на другого. Определяют – по страховке нужно идти в конкретную больницу, по живой очереди, сначала в 14 кабинет, потом в кабинет 34а…

Вторник

С самого утра собираемся и едем в назначенную страховой больницу. 14 кабинет оказывается «распределительным» - там оформляют документы и направляют в другой кабинет, уже к специалисту. Очередь человек 15, но прошли довольно быстро. Идем в кабинет 34а – к инфекционисту. Здесь такая же очередь. Стоять скучно, поэтому интересуемся – тоже укушенные? А где? Мы на Столбах! Народ называет – Столбы, отдыхали на Мане, в Дивногорск на ГЭС ездили… Выходные прошли плодотворно. Тут же узнаем, что почти у всех клещи с боррелиозом.

Очередь движется, после нас еще приходят укушенных человек 10. Инфекционист быстро оформляет документы, выписывает рецепт на антибиотик: «Его получите в аптеке такой-то, бесплатно, по страховке. А через 2 недели придете сдавать кровь, проверим». И так устало спрашивает – много вас там еще таких? Говорю, хватает. Врач дает направление к хирургу – доставать застрявшего клеща. Но для этого снова нужно отстоять в 14-й «распределительный» кабинет, и только потом в 4-й, к хирургу… Добрый хирург с порога говорит разуваться, раздеваться и на кушетку. Я ему – у меня там кусок, сами хотели вытащить… Но больше так точно не буду! Доктор отвечает – как я давно ждал от пациентов таких правильных слов!

Вместе с медсестрой светят лампой, рассматривают. Видимо, чтобы отвлечь меня, доктор интересуется, где работаю. Отвечаю. Спрашивает – а что, газеты еще читают? Я: еще как читают!

Пять минут, практически не больно – и я свободна!

Теперь в аптеку. И тут вновь удивление: полисы у нас не той формы и вообще лекарств по ним не положено. Снова звоню в страховую – как так? Объясните?

Говорят, да, так и есть: «Лекарство бесплатно положено, но только если вы будете лечиться в стационаре…».

В очередной раз убеждаюсь – нужно или дотошно читать условия договора (но как неспециалист все же некоторые формулировки я понимаю неверно), или страховаться лично, очно, в офисе и пытать сотрудника страховой. Понимание приходит с опытом.

Красноярские Столбы

Красноярские Столбы

Фото: Ася ЖУКОВА

Таблетки я покупаю за свои деньги. Подсчитываем расходы - стоимость страховки, личные расходы при наступлении страхового случая – а нужен ли вообще полис ДМС? Или проще лечиться по ОМС? Масса вопросов одолевает мой, рискующий воспалиться, мозг.

КОНКРЕТНО

Типовой страховой полис содержит:

- анализ на РНК вируса клещевого энцефалита

- ДНК Borelia burgdorferi si (боррелиоз)

- ДНК Anaplasma phagocytophilum (анаплазмоз)

- анализ на ДНК Ehrlichia chaffeensis/Ehrlichia muns (эрлихиоз)

Стоимость полиса: около 550 рублей.

Приходится покупать дополнительно:

- ДНК Babesia species (бабезиоз)

- ДНК Rickettsia species (рикеттсиоз)

- ДНК возбудителя клещевого боррелиоза безэритемной формы (B.miyamotoi)

Стоимость анализов на дополнительные маркеры: 900 рублей.

Расходы на лекарства составили: 650 рублей (за антибиотики)

Плюс пробиотики: 800 рублей

Итого мои дополнительные расходы обошлись в 2350 рублей.

Впереди две недели питья антибиотиков и контрольный анализ. Кстати, нужно уточнить – может, и он в страховку не входит…

По информации страховых компаний, стандартный полис предоставляет страховку только от клещевого энцефалита и боррелиоза, полный пакет включает только четыре базовых маркера – о них мы писали выше. К сожалению, на данный момент в Красноярске нет возможности застраховаться от всех семи заболеваний - такие полисы пока не предоставляются.

Общество: ВОПРОС ДНЯ