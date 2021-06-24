Семилетний ребенок пережил потерю родных, и предательство людей, которых любил

Фото: Фонд «Счастливые дети»

7-ми летнему мальчику Игнату, чья жизнь ни минуты не была простой, срочно требуется помощь. Игнат с сестрами жил в другом городе, когда они остались без родителей (причину специалисты не называют). Игнат и сестренки оказались в социальном учреждении в Красноярске.

- Он не раз пережил предательство, - говорят «Комсомольской правде», в фонде «Счастливые дети».

Уточнений не делают, но о причинах нетрудно догадаться...

Игнат, как и любой ребенок, нуждается в поддержке и любви. Сейчас он лежит в одной из красноярских больниц, где проходит лечение.

В конце апреля няня фонда «Счастливые дети» Мария Камашева была с ним в Железнодорожной больнице, а сейчас Игнат находится в психоневрологическом отделении, и ему как никогда необходима помощь заботливого взрослого.

Мальчик помнит няню Марию и спрашивает о ней. Он знает, что она с ним поиграет, почитает, погуляет на улице и утешит. Вроде бы такие простые вещи, но такие важные, такие необходимые любому ребенку.

- Чтобы няня регулярно, каждый день приезжала к Игнату нужна сумма на оплату. Всего - 6000 рублей. Если желаете помочь, то всю необходимую информацию можно узнать на сайте happydeti24.ru, - рассказывают в фонде.

К слову, Игнат и его сестры не теряют надежды на шанс обрести семью. Анкеты есть на станице фонда «Счастливые дети» в социальных сетях (Номер анкеты Игната на сайте usynovite.ru: 97of8-1y69).