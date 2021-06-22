Богучанская ГЭС: почему на Ангаре не было паводка?

Фото: ИВАНОВА Диана

Первая половина 2021 года вошла в историю станции как время производственных рубежей, социальных акций и благотворительных проектов. Рассказываем подробности!

Счет на миллиарды

13 июня этого года Богучанская ГЭС выработала 110-миллиардный киловатт-час электроэнергии с момента ввода станции в эксплуатацию в 2012 году.

Уже в этом году, с 1 января по 21 июня, произведено 9 млрд кВт ч благодаря тому, что в феврале - марте расходы гидростанции были максимальными за всю историю и составляли до 4000 кубометров в секунду. В марте 2021 года Богучанская ГЭС установила рекорд месячной выработки - 1 млрд 799 млн кВт ч, рекорд выработки за одни сутки - 60,63 млн кВт ч в феврале 2021 г.

В целом в этом году фактические средние расходы через гидроагрегаты составляют около 3 460 кубометров в секунду, что примерно на 260 кубометров в секунду больше, чем в это же время в 2020 году.

Рекорды выработки невозможны без надежно работающего оборудования, поэтому на первом месте – ремонты и испытания.

- В марте-апреле на станции прошли испытания генерирующего оборудования, чтобы подтвердить его проектную мощность. Все генераторы работали поочередно на полную мощность по восемь часов подряд, - рассказывает Владислав Никитин, начальник оперативной службы Богучанской ГЭС. – В июне Системный оператор Единой энергетической системы РФ подтвердил возможность работы по заявленным параметрам.

В планах этого года – текущие ремонты на всех девяти гидроагрегатах. Кипит работа и на акватории, за которую отвечает специальное подразделение - гидротехнический цех.

В этом году у Богучанской ГЭС новые производственные рекорды: самая большая выработка за месяц и рубеж в 110 миллиардов общей выработки с момента пуска станции Фото: ИВАНОВА Диана

- Каждое утро мастер на катере осматривает нашу зону ответственности, 500 метров от осевой части плотины, и определяет, что нужно сделать. Наши основные «работники» - катера «Сильный», «Упорный» и «Гилюй» - готовятся к спуску на воду, впереди несколько месяцев навигации, надо успеть привести в порядок боновые ограждения, убрать с поверхности воды древесину, мусор. Прямо сейчас обследуем сороудерживающие решетки, их у нас девять, отдельно на каждый гидроагрегат, - рассказывает заместитель начальника гидротехнического цеха Денис Погораздов. – Все работы проводятся с помощью радиоуправляемых аппаратов. Водолазы спускаются только для ремонта или очистки решеток. Также мы обследуем и подводную часть плотины.

Скупой платит дважды, а запасливый – экономит

В этом году на Богучанскую ГЭС завершена поставка резервных трансформаторов. Их у Богучанской ГЭС теперь три. На всякий случай. Затраты многомиллионные, и такой запас надежности есть далеко не на всех гидростанциях. Почему все-таки важно его иметь, рассказывает заместитель начальника электроцеха Игорь Садриев:

- В случае неисправности их можно быстро заменить. Опыт показывает, что это дешевле, чем заказывать и ждать, теряя выработку. На заказ и изготовление резервных трансформаторов ушло два года, мы начали эту работу в 2018 году, последний трансформатор пришел в декабре 2020-го. Их изготовили в Санкт-Петербурге на заводе «Силовые машины-Тошиба», довезли по железной дороге до Карабулы, а потом машинами к нам, на станцию. Сначала их поместили в мастерскую по ремонту трансформаторов, где наши специалисты под руководством шеф-инженера от завода-изготовителя провели монтаж, заправку маслом и испытания. После этого один полностью готовый к работе трансформатор по путям перекатки доставили на площадку длительного хранения, еще на двух работа продолжается. Резервные трансформаторы обслуживаются по плану, как и действующие: осмотр, отбор проб масла и т.п.

- А почему для резервных трансформаторов нужна отдельная площадка?

- Сейчас в энергетике уходят от масляного оборудования там, где это возможно. Но трансформаторов без масла еще не придумали. Оборудование с использованием масла требует особого обращения, поэтому и площадка для него специальная, удаленная, с желобами для стока масла в подземные емкости – это необходимо для быстрого и безопасного слива в случае пожара или неисправности.

- Почему в этом году не было паводка

В этом году посмотреть на холостой сброс воды на Красноярской ГЭС поехали все горожане. Однако зрелищное событие очень невыгодно с точки зрения экономики – вода уходит вхолостую. На Богучанской ГЭС ситуация прямо противоположная: в целом половодье ниже среднемноголетнего уровня, и вся вода «работает». Одна из причин низкого уровня воды – затяжная весна. В итоге максимальный приток зафиксирован 13 мая, это 1420 кубометров в секунду. Для сравнения: полезный расход Богучанской ГЭС - 5 тысяч кубов в секунду, а вместе с холостыми сбросами - 14 тысяч кубов в секунду.

Однако холостых сбросов здесь не было ни разу за всю историю начиная с ввода в работу ГЭС. Створы открывали только для испытаний. Почему избавляться от лишней воды скорей всего не придется, рассказал гидролог станции Юрий Иванов, который занимается изучением Ангары с 1986 года и знает об этой реке буквально все:

На акции «оБЕРЕГАй» Владислав Кобяков высадил свое первое дерево в должности генерального директора Богучанской ГЭС: «Богучанская ГЭС делает все возможное, чтобы город был чистым и красивым, а мы сегодня внесем свой вклад – высадим новую аллею. Обязуемся Фото: ИВАНОВА Диана

- Ангара зарегулирована каскадом ГЭС. Играет свою роль и Байкал, который принимает более 300 рек с огромной территории и регулирует уровень воды. К тому же между Усть-Илимской и Богучанской ГЭС нет крупных боковых притоков, и они начинаются не в горах, то есть большой воде просто неоткуда взяться. Влияет на паводки и вырубка лесов: снег на голых сопках испаряется.

- Получается, створы для холостых сбросов не нужны?

- Гидрологический режим рек подвержен цикличности: 11, 48, 100 лет и т.д. Поэтому возможна и большая вода. Для безопасности такие створы обязательны!

- Если в этом году не было половодья, то хватит ли воды для работы летом и осенью?

- Сейчас продолжается интенсивное наполнение Байкала и водохранилищ на Ангаре, расположенных выше по течению. Они нас в беде не оставят, воды всем хватит.

- А когда не было ГЭС, как проходили весенние паводки?

- На Ангаре главная опасность не паводки, а заторы льда, из-за которых вода поднималась на 6-7 метров, затапливая поселки и аэропорты. Сейчас такого нет и быть не может.

- А зачем на ГЭС нужны гидрологи, что входит в ваши обязанности?

- Мы ведем наблюдения за уровнем Ангары, ее температурным и ледовым режимом, отбираем пробы воды для определения химического состава, потому что растворенные химические элементы влияют на бетонные и металлические конструкции станции. Также мы следим за разницей температур воды на глубине водохранилища и на поверхности бетона – эти данные показывают термонапряженное состояние внутри плотины.

- Современное оборудование изменило вашу работу?

- Конечно! Например, раньше течение Ангары мы замеряли с помощью вертушек. Их устанавливали на разной глубине по всей ширине реки, а это примерно полтора километра, и на это уходили целые сутки. На следующий день – обработка результатов. Сейчас у нас это делает специальный прибор - профилограф. Достаточно пересечь реку на лодке – и профилограф сразу выдает результаты по скорости течения и расходу воды. Есть автоматический комплекс замера уровня воды – никуда ходить не надо, он сам передает данные по каналу сотовой связи.

- А прогнозы делаете, сколько будет воды, когда наступит паводок?

- Мы ежедневно готовим информацию для всех служб, но прогнозы не делаем, для этого есть прогностический отдел в Гидрометслужбе.

Уборка мусора – праздник, который ждут!

Богучанская ГЭС для местных жителей – не только работодатель и налогоплательщик, но и организатор акций, благоустройства и помощник в решении социальных проблем. В прошлом году вся благотворительная работа была посвящена борьбе с пандемией, в этом году возвращаются традиционные проекты. С 2014-го город Кодинск участвует в федеральном благотворительном проекте компании РусГидро «оБЕРЕГАй». Добровольцы этой экологической акции убирают мусор, высаживают деревья и цветы.

Павел Безматерных, Глава Кежемского района: «У нас лесной район, для нас привычнее заготовка древесины. А надо наращивать посадку новых деревьев! И учить этому детей! Кстати, в этом году лесовосстановление увеличилось в несколько раз». Фото: ИВАНОВА Диана

В этом году «оБЕРЕГАй» в Кодинске прошел необычно. Во-первых, из-за реконструкции центрального городского бульвара, где обычно проходила акция, работали на «спортивной аллее» с тренажерами, созданной рядом с Кежемской районной больницей в 2018 году. Аллею, кстати, помогали обустраивать энергетики БоГЭС.

Во-вторых, «оБЕРЕГАй»-2021 в Кодинске стал одним из самых масштабных в истории города: к сотрудникам Богучанской ГЭС, учащимся и преподавателям Центра дополнительного образования присоединились представители администрации Кодинска и Кежемского района, предоставившие аппаратуру и инвентарь, а саженцы для посадки безвозмездно передало Кодинское лесничество.

Самым маленьким участником акции стал Семен Авдонин, ему 2 года и 3 месяца.

- Я сейчас в отпуске по уходу за ребенком, но пришла поучаствовать в акции вместе со всеми тремя детьми, старшему 11, младшему чуть больше двух, - рассказала его мама Алена Авдонина.

- Мы вообще никого не заставляем участвовать. Наоборот, все ждут и спрашивают, - говорит Анжелика Меркулова, педагог центра дополнительного образования. – Хорошо, когда город становится лучше, и БоГЭс много для этого делает.

- Помогать всегда надо, особенно если это делает город лучше, - подтверждает и Алексей Семенов, ученик Энергокласса, в будущем планирующий работать на Богучанской ГЭС. - После окончания института я готов вернуться в Кодинск, здесь ближе к природе. Хочу здесь работать. Но даже если вдруг не получится, знания, полученные в Энергоклассе, пригодятся. У нас обучение более глубокое, к тому же интересно.

Семилетний Дима, похоже, видит рабочие перчатки впервые и пока не знает, как их правильно надевать. Девчонки показывают и объясняют, почему «пупырышки» должны быть на ладонях.

Все участники акции «оБЕРЕГАй»-2021 получили в подарок фирменные футболки и банданы, а победители – еще и полезные призы: умные часы, беспроводные колонки, зарядные устройства. Фото: ИВАНОВА Диана

- Я собирал мусор, сажал деревья, - рассказал после акции Дима.

А его наставницы поделились мыслями о том, как отучить людей бросать мусор.

- Надо, чтобы они сами убирали и тогда поймут, что бросать мусор нехорошо, - говорит Соня.

- Надо накидать возле их дома кучу мусора, чтобы поняли, как плохо жить в грязи, - считает Настя.

- Нужны баки для сбора мусора, – это предложение Миланы.

И, конечно, несмотря на юный возраст, они понимают, что нужна систематическая уборка. Точно такая, какую они постоянно делают у себя дома вместе с мамой.

Итог акции: 30 посаженных сосен, чистая территория спортивной аллеи и, конечно, подарки тем, кто собрал больше мусора, правильно ответил на вопросы экологической викторины и сделал самые креативные фотографии.

«Плотина» Богучанской ГЭС будет теперь в центре Кодинска!

Именно она станет главной частью нового Городского бульвара. Прежний был сделан в конце 90-х, и на тот момент считался достопримечательностью города, но сейчас, конечно, устарел. Администрация Кодинска решила подготовить проект нового бульвара и поучаствовать в федеральном конкурсе. Из шести городов края, которые представили свои идеи, три стали победителями. И среди них – Кодинск!

Работа идет полным ходом! Новый Городской бульвар строители планируют передать горожанам в сентябре этого года Фото: ИВАНОВА Диана

Что же здесь появится и когда это случится, нам рассказал глава города Олег Желябин:

- Перед проектированием бульвара мы провели опрос жителей, поступило 1792 отзыва, постарались учесть основные пожелания, чтобы наш Городской бульвар стал любимым местом горожан, чтобы здесь не просто гуляли, а могли чем-то заняться. В итоге в проект вошли велком-центр с прокатом роликов, велосипедов, большой скейт-парк, уличный кинотеатр, гейзерный цветомузыкальный фонтан, по которому смогут бегать дети, локации для людей пожилого возраста, для мам с колясками, большая детская площадка, пандус для маломобильных горожан, новая брусчатка, скамейки, туалет, большая сцена. Бульвар нужен не только для праздников, но и для ежедневного круглогодичного отдыха! И уже есть организация, которая будет эксплуатировать и обслуживать наш Городской бульвар

Но самой главной частью Городского бульвара станет арка, символизирующая градообразующее предприятие – Богучанскую ГЭС. Средства на ее возведение, а это 5 млн рублей, энергетики уже передали городу.

В концепции арки отражены технологичность (в архитектурной форме) и энергия (в дизайне освещения) Богучанской ГЭС. Проект получил высокую оценку комиссии всероссийского конкурса: по оценке специалистов, арка станет главным арт-объектом города Кодинска. Из арки-плотины будет вытекать Ангара – четырехцветная дорожка в виде реки.

Лето у нас короткое, надо успеть все сделать до конца сентября. Закончим и отпразднуем День города! Надеемся, что погода позволит нам и поработать, и порадоваться новому месту отдыха!