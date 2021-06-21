Как я в организме коронавирус поселил: журналист испытал на себе «жуткий» процесс вакцинации

Фото: Андрей Стародым

Красноярский журналист Андрей Стародым поделился в соцсети собственным опытом вакцинации от ковид. С разрешения коллеги приводим его как откровенный рассказ на хрестоматийную тему – «кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет – ищет причины.

- Прививка Спутник-V. Второй компонент.

Я шел в поликлинику, чтобы поставить вторую часть вакцины Спутник-V. Первый компонент мне поставили здесь же. Все было обыденно и скучно. Ни тебе очередей, ни каких-то супер проверок. Записался через портал Госуслуги, назначили дату, пришел, измерили давление, подписал бумажки и получил прививку. Со мной был еще один клиент. На все про все – минут десять. Это притом, что в соцсетях бурно обсуждали, нужна ли прививка или нет, кто-то жаловался, что не может поставить – закончились вакцины, кто-то страдал в очередях. Я несколько ободренный тем, что все прошло быстро, ждал наступления жутких последствий. Многие писали о страшных ломках, головной боли, температуре под сорок градусов и все в таком духе. Не дождался. Место укола поболело несколько дней, было ощущение, что какая-то болезнь действительно поселилась в организме, но без фанатизма. И вот, настал день поставить вторую прививку.

Не дойдя до кабинета, я снова посмотрел ленты сообщений в соцсетях. В этот день одна знакомая описывала, как она героически отстояла трехчасовую очередь в пункте вакцинации, только что открытом в крупной торговом комплексе. Душно, жарко, но я дошла до конца и поставила эту разнесчастную прививку, писала она. Я зашел в поликлинику в одиночестве. На первом этаже никого не было, кроме охранника. Уже зная, что пункт прививок на втором этаже, я поднялся, и подошел к занятой заполнением бумаг администратору.

- Так, до двух надо было приходить, - буркнула девушка. На часах было два тридцать.

- Извините, я думал наоборот, приду раньше, в очереди буду стоять, мне же на три часа назначено, - промямлил я.

- Как фамилия? Вот, заполняйте согласие, - не отрываясь от своих документов, проговорила администратор и подала мне нужные бумажки.

Пока я заполнял согласие на вакцинацию, к администратору подошла уже знакомая мне по первой прививке врач, как-то особенно широко жестикулируя руками.

- Ну, вот как с ними быть! Вообще не знаю, прививку им еще делай! – почти прокричала она девушке. – Никаких данных, ни социальных, никаких! Что же это такое, а приходят, а мне потом пиши отчеты!

Я оглянулся, в холле никого не было.

- Куда мне идти для осмотра? – тихо спросил я у администратора.

- А вот за ней и идите, - все так же рассматривая документы пробурчала девушка, и кивнула в сторону уходящей в ближайший кабинет разгневанной дамы.

Я зашел.

- Посидите здесь, - властно приказала мне врач. – Я, может, хоть одну успею найти и заполнить.

Она стала что-то набивать на клавиатуре компьютера, несколько раздраженно посматривая на монитор. Я огляделся. Кабинет большой, но весь в тополином пуху.

- У вас пух везде, - после пятиминутного молчания я решил завязать беседу, чтобы напомнить о себе.

- Так вот он, тополь, растет прямо под окнами! И ведь окна не закроешь, душно. Ах, вот ведь, все равно нет никаких данных! – резко перешла женщина на сильно интересующую ее тему. - Ладно, может потом найду. Давайте смерим давление.

Пока она надувала прибор, успела расспросить меня о самочувствии, да все хорошо, как прошла первая вакцина, вроде в порядке, ну вот и отлично.

- 130 на 80. Хорошее давление. Идите в конец коридора, там поставят прививку. Вот еще бумажку захватите, - она протянула мне клочок бумаги с какими-то закорючками.

Поблагодарив занятую сотрудницу поликлиники, я пошел в конец коридора. По-прежнему на этаже никого не было, кроме погруженной в разбор документов администраторши. Почти дойдя до конца коридора, я заметил, что одна из дверей кабинета открыта, а там полулежит на столе женщина в белом халате. Я остановился и решил войти.

- Ну, чего пришел? Чего вам всем надо вообще, - сонным голосом пробубнила женщина. – Я вот домой хочу, а надо еще ДД делать, это вот как? – спросила она меня.

Я растерялся. Какое ДД? Что значит, чего пришел?

- Я на прививку, второй компонент, - уточнил я.

- Прививка! Как же! И зачем? Чего надо-то? Я домой хочу, спать хочу, а тут работай. ДД этот, вот что делать?

- Может вам помочь? – откровенно скажу, я растерялся.

- А чем ты поможешь, ДД за меня напишешь что ли? Я так рано встала сегодня, да ты садись вон туда, - кивнула мне медсестра. Я подошел к обшарпанному офисному креслу, по дороге отдал клочок бумаги.

- Вот как работать? Я супчик куриный сварила, - медсестра начала писать в бумагах.

Я решил попристальней разглядеть эту женщину. Полновата, лет сорока пяти, с короткой стрижкой. Она говорила с какой-то детской интонацией слегка обиженного ребенка, даже немного шепелявя.

- Вот Диана поест. Ей надо, - продолжила разговор медсестра. - Я сегодня в пять утра встала, чтобы куриный суп сварить. Устала. А ДД надо!

- Куриный суп – это хорошо, - я решил поддержать разговор.

- Конечно! Приду домой, а там уже все готово. Это ладно, куриный, я тут кости говяжьи варила, рано утром. А потом раз вечером, то добавила, да се, и суп готов. И Диана сытая, и мне хорошо. А тут работа. Неделю назад к ветеринару ходили. А сейчас лучше стало. Говяжьи-то варить долго.

- Говядина еще и дорогая, - подал я реплику, удивляясь повороту беседы, уже понимая, что разговор идет о собаке.

- Дорого, и что! Главное лучше стало. От куриного супа Диана лучше себя чувствует. Спасибо ветеринару, подсказал, что говядина как-то хуже усваивается. Хотя, предыдущий ветеринар говорил наоборот, вы, говорит, говядиной кормите, а не курицей. Но ведь лучше стало, чувствует себя хорошо. Спасибо ему большое! А борщ! Вот Настена говорит, что у меня самый вкусный борщ! Хотя я варить не люблю.

- Наверное, все дело в заготовках, хороший повар тот, кто правильно делает заготовки, - сказал я.

- Хороший! Талант может и пропадает зря. Но я все-таки больше уколы люблю ставить, - вернулась к медицинской теме женщина. – Хорошо, когда все вокруг здоровые. Правда ДД этот, вот кто его делать будет? А еще спать хочется. Приду домой, посплю, а проснусь, так уж супчик куриный готов, поем, хорошо! Так, а есть ли у меня вакцина, - спохватилась она. – Есть, даже уже размороженная. Ну, вот и проходите, - пригласила меня медсестра в другой кабинет, - ой, а вы чего без бахил?

- Не знаю, никто не говорил.

- Вы уж наденьте, так положено.

Я надел бахилы, прошел в кабинет, медсестра ловко и быстро поставила мне прививку.

- Вы же второй раз уже, так что все знаете, шоколад и цитрусовые нельзя, и алкоголь тоже, известно?

- Да, я все помню.

- Посидите там немного, - женщина вывела меня в по-прежнему пустой коридор, и мы вместе дошли до администратора.

- Спасибо вам большое, - поблагодарил я необычную медсестру. – Только можно узнать, а что такое ДД?

- А тебе это зачем? – напористо спросила она, - это наши дела всякие, диспансеризация разная, тебе не надо этого, все равно ведь не поможешь, - бросила она мне на прощанье.

Я посидел минут десять почти в одиночестве. Открыл соцсети. Пост моей знакомой становился все более популярным. Ее жалели, писали, что она молодец, почти герой, гневно требовали больше пунктов вакцинации, как можно заставлять людей ждать часами, при том, что есть еще всякие антипрививочники, вот тоже те еще эгоисты и глупцы, благодарили за сообщение, призывали всех ставить вакцину, кто-то писал, что все эти вакцины – это ужас и не понятно зачем нужны, иммунитет еще никто не изучил, мозги надо свои иметь, и тому подобный вздор. Я выбросил ватку со спиртом в ведро. Понял, что самочувствие не изменилось, и пошел домой.

Андрей Стародым. 2021 г.