Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Год назад в красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» поселился манул по имени Борис. Для тех, кто забыл историю появления этой знаменитости, напомним: кот родился вовсе не в Красноярске. Он приехал из Новосибирского зоопарка в двухлетнем возрасте летом 2025 года. Сразу по прибытии его поместили на месячный карантин, и только после этого выпустили в уличный вольер. Горожане ждали его появления с особым трепетом, ведь в «Роевом ручье» более десяти лет не было манулов.

За этот год хищник не просто освоился на новом месте, а стал настоящей суперзвездой. Его вечно недовольная морда, давшая ему прозвище Хмурун, постоянно мелькает в соцсетях. Она вызывает умиление у тысяч людей. Почитатели Бориса следят буквально за каждым его шагом.

В парке напомнили, как привыкал к жизни на новом месте обаятельный кот, и что в его поведении изменилось за 12 месяцев.

Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Первый акт: великое исчезновение

В первый день в Красноярске Борис повел себя с достоинством, присущим настоящему дикому предку всех домашних котов. Он сразу же испарился из виду, забился в укрытие и сделал вид, что его вообще никогда не существовало. Зоологи не стали нарушать его личные границы. Они знали, что манулы по своей природе скрытны, а в неволе эти пушистые затворники не выносят лишних взглядов. Животное просто дало всем понять, что будет жить по своим правилам. И ему в этом не мешают.

Перемены: любопытство ценой подвига

Однако год в большом городе сделал свое дело. И нет, речь не про внешность: знаменитое выражение круглой морды Бориса, на взгляд людей, по-прежнему выражает раздражение и непроходящую тревогу за все на свете. А короткие лапы кота все так же умилительно цепляются за камни.

Изменилось другое. Борис стал гораздо чаще показываться из убежищ, начал подолгу задерживаться на открытых участках и, что совсем уж невероятно для манула, проявляет любопытство к тому, что происходит по ту сторону стекла. Вызывают у него интерес и люди.

Зоологи делятся, что это не агрессия и не испуг, а настоящий исследовательский интерес. Правда, опасливый, настороженный, с дистанции. В дикой степи при виде человека эти коты мгновенно маскируются, если не успевают скрыться. Так, что пройдешь – и не заметишь их. А тут Борис делает то, что для его вида почти подвиг: он сам приближается к посетителям и дает себя рассматривать и даже фотографировать.

Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Трапеза со зрителями

Его интерес к людям особенно заметен во время кормления. После появления еды в вольере Борис теперь приближается именно к тому участку стекла, где обычно толпятся посетители. Он относительно спокойно, по манульим меркам, расхаживает в зоне видимости и даже иногда замирает в фотогеничной позе, словно ожидая щелчка фотоаппарата. Рассматривает он публику внимательно и серьезно: без паники, но и без той расслабленности, которую позволяют себе домашние котики.

По словам специалистов, сейчас зверь находится в фазе «проявления интереса». Для посетителей это значит, что он не просиживает днями в укрытиях, и с большой долей вероятности можно поймать тот самый легендарный взгляд. Это уже не умоляющее «уйдите отсюда», а скорее ироничное приглашение: «Ну давайте, развлекайте меня, показывайте, что вы там принесли».

Итоги года: исследованная территория и армия поклонников

Время в «Роевом ручье» Борис провел с очевидной пользой. Он адаптировался к городскому шуму, перестал воспринимать людей как прямую угрозу, досконально изучил каждый камень и корягу в своем вольере, успел обзавестись тысячами поклонников и стать героем мемов. Тем не менее, он остается диким хищником. Манул или палласов кот – пушистый представитель степей Центральной Азии с характерной круглой головой, короткими ногами и самым густым мехом среди всех кошачьих. В дикой природе он питается мелкими животными. В зоопарке ему не нужно охотиться: люди сами приносят ему мышей, крыс, птицу или говядину. В нашей стране живет всего около трех с половиной тысяч манулов, включая тех, что в зоопарках. Это животное занесено в Красную книгу России.

Поиск пары – тоже не забота Бориса. Сотрудники парка рассматривают для него кандидаток из других российских зоопарков, в том числе из московского, однако не исключают и более экзотический вариант: привезти невесту из Монголии, чтобы избежать близкородственного скрещивания. Но пока это только планы. И вряд ли питомец знает, как беспокоятся люди о его судьбе.

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