Викторина-2026: Три квартиры, шесть машин и сотни гаджетов

Светлана Зылевич. Фото Полины КУЗНЕЦОВОЙ

В Красноярском крае пройдет викторина, посвященная Году единства народов России. Это уже третья по счету викторина, организованная по инициативе регионального отделения общественной организации «Ассоциация юристов России».

Главная цель викторины — просветительская. В Красноярском крае проживают представители более 150 национальностей. Они вместе работают, учатся и отдыхают, создают семьи и воспитывают детей, знакомятся с культурой и перенимают обычаи. Участие жителей в викторине - еще одна возможность лучше узнать свой край, его традиции и богатую историю. Приятное дополнение к новым знаниям - шанс выиграть один из ценных подарков викторины-2026, среди которых: 3 квартиры, 6 автомобилей, 90 смартфонов, 90 беспроводных наушников, 90 умных колонок и 90 умных часов.

В 2026 году викторина пройдет с 18 по 20 сентября.

Как пояснила председатель совета Красноярского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Светлана Зылевич, даты проведения викторины не случайно совпадают с датами голосования на выборах 2026 года. Это позволит охватить просветительской акцией большее количество жителей края. Также для увеличения охвата организаторы написали письма с просьбой помочь в распространении бланков викторины главам муниципальных образований и руководителям крупных компаний края.

- Принять участие в викторине достаточно просто. Нужно будет с 18 по 20 сентября получить бланк у активистов проекта, которые будут находиться вблизи избирательных участков. После заполнения бланк необходимо вернуть активисту викторины, оставив у себя его отрывную часть. А дальше – следить за результатами на телеканале «Енисей». В прямом утреннем эфире телеканала каждый день - 19, 20 и 22 сентября - будут в случайном порядке выбирать участников, которым достанутся подарки викторины. Отдельно хочу отметить, что викторина – не экзамен для участников. Искать информацию и пользоваться подсказками при ответе на наши 5 вопросов не запрещено, ведь главная цель викторины в том, чтобы жители узнали больше о нашем замечательном крае, его культурном многообразии и людях, которые оставили след в истории региона, - отмечает Светлана Зылевич.

Принять участие в викторине может любой гражданин России, проживающий (пребывающий) на территории Красноярского края, достигший возраста 18 лет.

Больше подробностей можно узнать на сайте викторина2026.рф.

Напомним, что такая масштабная просветительская викторина проводится в регионе уже в третий раз. В 2020 году организаторы включили вопросы на знание Конституции страны, в 2024 году — на знание истории Красноярского края, который отмечал тогда свое 90-летие. Вопросы викторины этого года посвящены Году единства народов России.