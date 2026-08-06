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Лето в Красноярске в этом году не балует ясными днями: утро начинается с солнца, а к обеду небо хмурится, и начинает поливать, как из ведра. Прогноз погоды на предстоящие выходные вновь заставляет достать непромокаемые куртки и обувь. Но есть и хорошая новость: дожди не собираются идти дни напролет, так что у красноярцев будет достаточно времени, чтобы во время просветов в тучах прогуляться по набережным и паркам или вырваться за город на пикник.

Делимся прогнозом погоды в Красноярске на выходные 8-9 августа 2026 года.

По информации синоптиков Среднесибирского УГМС, субботний день 8 августа порадует переменной облачностью, а не сплошной серой пеленой. Ождается слабый дождь. Западный ветер не будет сильно досаждать: он разгонится до пяти-десяти метров в секунду. Что касается температур, то ночью ожидается в пределах от +13 до +15, а днем столбик термометра поднимется до комфортных +22... +24.

В воскресенье, 9 августа погода, пройдет по похожему погодному сценарию. По данным портала Gismeteo, опять будет переменная облачность. И снова дожди будут идти не часами, а только часть дня: с 16 до 22 часов с перерывами и усилением в районе 19 часов. К вечеру ветер станет ощутимым и порывистым: в течение дня он усилится с пяти до десяти метров в секунду. Температура воздуха, по сравнению с предыдущими днями, упадет. Днем ожидается лишь +19... +21. После наступления темноты станет прохладно: +14 – максимум тепла, на который можно рассчитывать. Ночная прохлада напоминает о приближении осени.