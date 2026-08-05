Задрали цены выше космоса: в Красноярске УФАС выявил картельный сговор между автозаправками

Две АЗС в Красноярске сговорились между собой и подняли цены на топливо Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Пока в Красноярском крае наблюдаются сложности со снабжением бензином и дизельным топливом, ситуацию держат под контролем на уровне правительства региона. В свою очередь ФАС России поручил региональным подразделениям отслеживать ценовую политику автозаправочных станций и реагировать на все поступающие от населения сигналы и жалобы на необоснованное повышение цен.

И вот в результате мониторинга цен на моторное топливо антимонопольщики установили, что две АЗС – на Шахтеров и Калинина – подозрительно одинаково подняли цены по всем позициям. В соцсетях горожане жаловались так: «Задрали выше космоса».

Обе заправки продают ГСМ под крупным федеральным бредом. При этом они не входят в группу вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), самостоятельно определяют цены и являются конкурентами на одном товарном рынке.

- Цены на этих АЗС существенно превышали как средние розничные цены по Красноярскому краю (по данным Росстата), так и цены на АЗС, принадлежащих вертикально интегрированным нефтяным компаниям, а также других операторов, работающих под федеральным брендом, - прокомментировали в управлении Федеральной антимонопольной службы по краю.

Что это, как не договоренность с целью получения наибольшей прибыли? Такой сговор нарушает закон о нарушении конкуренции. Если вина владельцев АЗС будет установлена, им грозят большие штрафы.