Владельцу развалин в Красноярске не разрешили их снести Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярске владелец объекта культурного наследия пытался оспорить его статус. Судя по всему, он планировал его снести и использовать земельный участкок в историческом центре города в других, более выгодных целях, но не получилось.

Как рассказали в Службе по охране объектов культурного наследия, речь идет о здании по адресу улица Карла Маркса, 30. Оно было построено в 80-х годах 19 века и обозначено как «Дом жены есаула Каргаполовой». В список охраняемых его внесли в 2024 году по результатам соответствующей комиссии.

Объект представляет собой жалкое зрелище – руины деревянного дома без крыши, завешанные с улицы баннером. Собственник подал иск в Красноярский краевой суд, аргументировал, что приказ Службы по ООКН нарушает его права, возлагает на него обязанности по сохранению, ущемляет его интересы как предпринимателя.

Но краевой суд остался на стороне Службы. Правда, решение в силу не вступило и его можно оспорить в вышестоящей инстанции.

Добавим, что прошли те времена, когда в историческом центре сносили все старинные дома под гребенку, чтобы построить современные многоэтажки. К сожалению, по этому принципу город лишился на Стрелке одного из выдающихся храмов и ряд других зданий. Сейчас стараются сохранить и отреставрировать все, что еще можно. Это не просто новый тренд, но и историческая справедливость.