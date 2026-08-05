Полиция Красноярска разыскивает напавших на девушек самокатчиков. Стоп-кадр видео

Приятная поначалу ночная прогулка закончилась для красноярской девушки-блогера Влады и ее друзей медицинским учреждением, а затем походом в полицию. Компания столкнулась с неадекватными самокатчиками.

Впрочем, все по порядку. По словам девушки, они гуляли по набережной в районе дома на Калинина, 35 «а». Неожиданно их едва не сбили два молодых человека. Девушки сделали им замечание. В ответ получили агрессивные высказывания, угрозы.

Причем молодчики на самокатах в выражениях не стеснялись. Как есть гопники времен 90-х – в спортивных штанах с лампасами в виде белых полос. И поведение соответствующее. Один и вовсе нацепил на себя скелетированную маску на нижнюю часть лица.

Влада рассказала «КП-Красноярск»:

- Они чуть не сбили нас и мы сказали им что-то вроде «А что, притормозить никак? Чуть человека не сбили». После этого они остановились и начали угрожать нам, чтобы мы заткнулись. Моя подруга продолжила словесную перепалку, они приблизились к нам и начали говорить о расправе. Тогда я достала телефон, он ударил меня. Телефон не пострадал, но после я сказала подруге, что все засняла. После этого они бросили самокаты и начали преследовать нас вплоть до дома. Но дом на закрытой территории и туда они за нами не последовали.

Обычно, когда достают телефон, хулиганов это отрезвляет. Но эти, видимо, считают, что обладают сказочным иммунитетом. Что, надел маску и все, в домике? Нет, ребята, наши сыщики умеют матерых жуликов доставать даже на краю земли. А установить личность неадеквата, зная время, место и – внимание! – номер самоката – не составит труда.

- Не хочется оставлять такое, когда мужчина позволяет себе нападать на женщину. Это самое низкое, что может произойти. Сегодня он напал на меня, а завтра можем напасть на вас или ваших детей, - добавила Влада.

В полиции прокомментировали: заявление потерпевшей отрабатывается. Участковый проводит проверку. После будет принято решение согласно законодательству.