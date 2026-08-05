Стало известно, куда отправится красноярский «Поезд здоровья» в августе

«Поезд здоровья» в августе направляется в Ужурский район. Фото: КрасЖД

Стало известно, куда отправится «Поезд здоровья» в августе. Это будет первый выезд после перерыва, связанного с плановым ремонтом.

В министерстве здравоохранения Красноярского края поделились, что передвижной консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» примет пациентов в Ужурском округе.

Местные жители смогут получить консультации так называемых узких специалистов – хирурга, офтальмолога, эндокринолога, отоларинголога, невролога и других. Можно будет сдать анализы и пройти обследование. Передвижная поликлиника оснащена современным медицинским оборудованием.

График работы:

- 23–25 августа – станция Ужур;

- 26 августа – станция Крутояр;

Время работы центра:

- с 8:00 до 18:00 часов – непосредственно прием пациентов;

- с 7:30 до 17:00 часов – работает регистратура;

- с 13:00 до 14:00 часов – обеденный перерыв.

Чтобы попасть на прием, нужно взять с собой документ, удостоверяющий личность, полис ОМС, выписку из амбулаторной карты и результаты предыдущих исследований, если они есть.