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Общество5 августа 2026 3:55

Соболь, медведь, суслик или… Красноярский аэропорт предлагает через голосование выбрать ему животное-талисман

Кто станет символом аэропорта Красноярска?
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Кто станет символом аэропорта Красноярск?

Кто станет символом аэропорта Красноярск?

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Какое животное станет символом аэропорта Красноярск? Кто будет встречать и провожать в дальний путь?

Сотрудники воздушной гавани предлагают решить это самим красноярцам, а также пассажирам, которые часто путешествуют через нее.

- Аэропорт Красноярск, являясь главными воздушными воротами уникального по разнообразию флоры и фауны, характеру жителей и промышленному потенциалу региона, стремится транслировать эту идентичность, в том числе через графику и дизайн. Новый маскот станет полноценным амбассадором авиапорта. В будущем он обретет форму интерьерного арт-объекта в терминале и станет основой для эксклюзивной линейки сувенирной продукции, - рассказали в администрации аэропорта.

Среди предложенных вариантов: ирбис, медведь, селезень, соболь, лев, суслик, осетр и лис. Оставить свой голос можно, пройдя по ссылке (проверено – ссылка чистая, не мошенническая).

Принять участие может любой желающий, без ограничений. А итоги будут подведены 14 августа в День воздушного флота.