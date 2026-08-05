Президенту РФ Владимиру Путину рассказали о развитии экономики в Красноярском крае

Фото: kremlin.ru.

В Красноярске прошла рабочая встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и губернатора региона Михаила Котюкова. На ней глава края отчитался о социально-экономической ситуации в регионе, а также вопросах, связанных с развитием инфраструктуры, выполнением инвестиционных проектов и реализации поручений президента.

Особое внимание в разговоре уделили научно-технологическому развитию Красноярского края. В рамках комиссии Госсовета по направлению «Технологическое лидерство» определена программа научно-технологического развития края. Среди приоритетных направлений — металлургия и каталитическая химия. Одним из самых больших проектов в регионе на настоящий момент является крупная модернизация Красноярского алюминиевого завода РУСАЛа.

Фото предоставлено пресс-службой компании.

Напомним, завод перестраивают для создания более экологичного производства. С 2024 года там началось строительство новых корпусов электролиза, каждый протяженностью около 1,3километра взамен действующим 11 корпусам. Мощности при этом увеличивать не планируют. Старые электролизеры с самообжигающимися анодами заменят оборудованием с предварительно обожженными анодами.

В двух корпусах планируют установить 352 электролизера РА-550 - это собственная разработка инженерно-технологического центра РУСАЛа в Красноярске. Для новых корпусов также строится новая газоочистка. Она будет двухступенчатой. Сначала газ пройдет через сухую очистку: глинозем поглотит соединения фтора, после чего насыщенное сырье вернется в электролиз. Затем на мокрой ступени будут улавливать диоксид серы.

Эффективность улавливания газоочистки до 99,8%. Выбросы фтористого водорода в новых корпусах снизятся на 66%, а выбросы бенз(а)пирена и смолистых веществ будут равны нулю. Вцелом реализация проекта позволит снизить выбросы фторидов на заводе на 42%, бенз(а)пирена- на 55%. Стройка опережает график, и может закончиться на год раньше запланированного – уже в 2027 году.

При этом завод начал свою модернизацию еще в 2004 году. Благодаря всем экологическим внедрениям и инженерным решениям выбросы снизились почти вдвое.

Фото предоставлено пресс-службой компании

Также компания первая в мире внедрила инертный анод. Это революционное событие, которое случилось именно на Красноярском алюминиевом заводе. В марте 2026 года произошел запуск опытно-промышленного электролизера с инертными анодами на 174 килоампера, установленного вместо агрегата «Экологического Содерберга».При углеродных анодах образуется углекислый газ; инертный анод вместо него выделяет кислород -около 900 килограммов на тонну алюминия. За годы промышленных испытаний компания выпустила по этой технологии около шести тысяч тонн металла.